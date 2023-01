Zuzana Vejvodová z Jedné rodiny na klíně Marka Lambory? Ještě blíž má k jedné z hlavních postav ZOO

Zuzana Vejvodová pochází z hudební rodiny. Jejím otcem je jazzman, skladatel a kapelník Josef Vejvoda, dědečkem pak skladatel Jaromír Vejvoda. Diváci si ji pamatují z Území bílých králů, v televizi se šest let objevovala v roli Libušky v televizním seriálu Ulice. Od ledna 2023 hraje Kláru v seriálu Jedna rodina.

Konec vztahu s Pavlem Nečasem

Jejím životním partnerem byl Pavel Nečas, představitel záporáka v seriálu ZOO, který ze začátku škodil, kde mohl. Lubor Brázda se ale časem polepšil a už je z něj konečně pomocníček paní ředitelky. S Vejvodovou má syna Jonáše, vztah ale nevydržel. V roce 2018 si ale tajně vzal režisérku Arianu Rakovou. Tehdy byli všichni v šoku a spekulovali, kdy se vlastně rozešel s Vejvodovou.

Herec byl ale později rád, že se o rozhodu vlastně moc nevědělo a dvojice si to tak mohla urovnat v soukromí bez pozornosti médií. Pravdou je, že Nečas mluví častěji o golfu než o svých milostných vztahů. Se Zuzanou se seznámili při natáčení Ulice. Z prvního manželství se Simonou Hradilovou má ještě syna Nikolu.

Co má společného Vejvodová s Markem Lamborou?

Ačkoliv by z nich byl úžasný pár, dvojice se objevuje společně jen na divadelních prknech. Na svých webových stránkách má herečka fotku s Markem, kde mu leží zamilovaně na klíně. Dost pravděpodobně jde ale o jednu z her, kde se společně potkávali, například Obchodník s deštěm.

Pravdou je, že od rozchodu s Nečasem se o žádném novém partnerovi Vejvodové neví. Dokonce se čas od času objeví spekulace, že konec vztahu nikdy nepřekonala, ona sama se však k této záležitosti nevyjadřuje. V Jedné rodině hraje matku Kláru, která není smířená s rozpadem svého vztahu, a navíc má hluboko do kapsy. Je otravná, přecitlivělá a všem leze na nervy, ačkoliv jí to nikdo neřekne do očí. Jen aby si z toho Zuzana nevzala příklad i v životě!

