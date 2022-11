Co se děje v ZOO: Nejlepší dějovou linku vyhrává Brázda a Albert, na paty mu šlape Raul. Bludišťáka získává Ilonka

Naschvály, které dělá Lubor Brázda marketingovému mágovi Albertu Polákovi, jsou zkrátka nejvtipnější z celého seriálu. Scéna, kdy slyší Alberta, jak křičí na ředitelku Roklovou a zcela náhodou ho vezme dveřmi a zlomí mu nos, je něco, nad čím se budete smát ještě dlouho potom. Z arogantního a zákeřného náměstka, kterým Brázda byl, se stal takový Pat, který hledá svého Mata. Možná také Tom v touze dostat svého Jerryho. A je to skvělé! Možná vůbec to nejlepší, co se teď v ZOO děje, protože…

Šimon Bilina je novou hvězdou českých seriálů

Nikdo ještě stále nepochopil, čím se vlastně živí Tes a Izy se slizounem Charlie. Ačkoliv je Marek Němec fenomenální herec a jeho dějové linky obvykle stojí za to, tohle je zkrátka takový prapodivný pavouk, u kterého vůbec nechápete, jestli s ním dívky pracují, protože se ho bojí nebo jim tolik platí. Jak funguje celý jejich podivný byznys, se jistě brzy dozvíme, zatím ale nikdo nedokáže pochopit, proč krásné dívky následují slepě pokyny chlapa, co si ráno vezme stříbrný župan nad zadek a zpívá si u toho.

U Sid a Haďáka, tam je to jiné kafe. Jsou zamilovaní a Adam je přesně ten typ, kterého byste opečovávali do aleluja. Je vidět, že Šimon Bilina zkrátka umí, je pohledný, charismatický a věříte mu každou scénu. I Míša Pecháčková dospěla za těch pár desítek dílů ve skvělou herečku, na kterou je radost se dívat. Navíc tahle dvojice se produkci vážně povedla. Jen doufejme, že to jediné dobré, co teď v ZOO je, tedy jejich vztah, nezkazí zase tvůrci nějakou nesmyslnou komplikací.

Sourozenecká válka Raula a Sidonie

Velký a očekávaný návrat Evy Burešové na obrazovkách zatím neuvidíme, sama začíná údajně natáčet až po Novém roce. Nepochybně ale je to jedna z postav, která už teď divákům opravdu chybí. Jejich vztah byl opředen tajemstvím a vášní, což už teď u nikoho dalšího nenajdeme. Jestli se ale vrátí Robert Urban, to je záhada.

Raul Sumec Novotný, kterého hraje Vladimír Kratina, byl dříve spíše vedlejší postavou a rybařil se svým synovcem Markem Taclíkem, představitelem Eduarda, se teď spolu s Janou Švandovou, která hraje Sidonii Novotnou, vůdkyni bohatého klaunu, dostává rychle do popředí se svými hláškami, které uzemňují jindy ráznou dámu. A to nás baví!

dcera Dominika se dostala zhruba půl roku zpátky do médií kvůli rozvodu podnikatele Jaroslava Víta a modelky a moderátorky Ivety Lutovské. Měla být důvodem, proč odešel od rodiny. Nikdo to ale oficiálně nepotvrdil a Iveta si zachovává dekorum. "Věk 39. Pro někoho hodně, někoho málo. Pro mě tak akorát, abych začala nový život," oznámila tehdy na svých sociálních sítích.

Bludišťáka získává hospodyně Ilonka

Vítězného bludišťáka dáváme Ilonce, protože to, jak se proměnila z hospodyně v neohroženou agentku, která poslouchá rozhovory zločinců za dveřmi dětského pokojíčku, je naprosto fantastické. Celou dobu však divák čeká, jestli bude reportovat velevážnému soudci, kterému se paradoxně doma usídlila partička podvodníčků. To by ale musel Robert ještě v dílech hrát, což podle jeho slov už není pravda. Ani dětští představitelé dvojčat už v dílech nenajdeme. A to je velká škoda. Vyslyší tvůrci přání diváků po neúspěchu Dobrých zpráv?

Zatím to vypadá, že právě ty se televize snaží zachránit, protože přišla s novou reklamou, kde avizuje, že krásná Natálie Halouzková bude mít románek s Vladimírem Polívkou a bude to stát za to, protože za tím stojí tvůrci Slunečné. Problémem Dobrých zpráv ale je, že od začátku přináší negativní prostředí plné podrazů a nenávisti. Ačkoliv tvůrci slibovali, že konečně dostaneme pravdivý pohled do zpravodajství, je divákovi spíše smutno, že by to tak mělo vlastně fungovat.

