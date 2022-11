Seriál ZOO se otřásá v základech. Vrací se do něj Eva Burešová

Linka soudce a Viky skončila pro diváky dost náhle. Celou dobu to vypadalo, že se Eva Burešová se seriálem rozloučila, čemuž nahrávaly i informace, které řekl sám Robert Urban. Nasmlouvané nové díly nemá a netočí.

Tes a Izy na seriál nestačí

Teď je ale, zdá se, vše jinak. Ostatně, je dost možné, že návratu hlavních hvězd pomohli nejen rozčílení fanoušci, kterým dějová linka Izy a Tes příliš nevoní, ale také neúspěch Dobrých zpráv, na které televize dost spoléhala a kam si pozvala své známé tváře. Ani seriály Hořký svět či Pálava, které uvedla televize na podzim, slávy Slunečné a ZOO nedosáhly.

Holky jsou přitom sympaťandy a že by neuměly hrát, by si snad nikdo nedovolil říct. Barbora a Lucie Černé jsou na roli potvor zvyklé, v podstatě nehrají nic jiného, jak svěřily CNN Prima News. Své příznivce mají, není jich ale tolik, aby seriál utáhly. Přeci jen v jejich dějové lince se často naprosto ztrácíte a vlastně nevíte, čím se ta jejich firma, o které tak často v seriálu mluví, zaobírá. „Okrádáme špatné lidi a z těch peněz pak žijeme,“ vysvětlily holky své postavy.

Znovu v pracovním zápřahu

Eva Burešová je ale stále tím největším lákadlem, které může seriál nabídnout. I proto ji tvůrci vrací zpátky, a to chvíli po porodu jejího druhého syna. „To ráno, kdy jsem měla poslední natáčecí den, jsem o tom, že něco končí, přemýšlela. Dotočila jsem, ale jen na chvíli, a jelikož jsem věděla, že můj odchod není definitivní, tolik jsem to neprožívala,“ dušuje se Eva, ačkoliv chvíli to vypadalo spíše naopak. Vrátí se snad ze zahraničí bez soudce i dvojčat? Nebo čeká velký návrat i Roberta Urbana, který po tak krátké době vzdá kariéru soudce u Evropského soudu?

Oblíbená herečka už se teď na roli pečlivě připravuje. „Samozřejmě, že se koukám. Mám to moc ráda, jsem fanynka, která je stále v obraze. Navíc, vrátím se, takže to bylo naprosto jiné loučení, než bylo ve Slunečné. Tam jsem si uvědomovala, že si naposledy oblékám svoji kostkovanou košili, dojím kozy... U ZOO vím, že tam zase za chvíli budu,“ slíbila. Všichni, kdo byli z jejího odchodu nešťastní, teď mohou jásat. Nové díly Eva začne prý natáčet hned po Novém roce. Podle propočtů by se tak měla na obrazovkách objevit ještě před letní pauzou. Jak bude ale zvládat pracovní zápřah s dvěma syny, ukáže čas. Jelikož ale už u Nathánka pracovala o sto šest, lze předpokládat, že ani tentokrát své fanoušky nezklame.

