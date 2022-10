Seriál ZOO: Kristova noho, Petře! Soudce se vykašlal na těhotnou Viky. Víme, kdy mu to odpustí

Vztah soudce a půvabné chůvy je jako z toho nejromantičtějšího románu. Ona obtěžkána pochybnostmi, že pro něj není dost dobrá, a on, vysoce postavený, bohatý, a přitom tak milý. Člověk by na jejich příběhu nenašel vadu, kdyby on věděl, že nejsou dvě Janečkové, nýbrž jedna. Nerandí tak s divokým dvojčetem své chůvy Viktorie, ale s ní samotnou, včetně divokých postelových hrátek, ze které vzešlo dítě. Potomek, o kterém Petr dlouhé díly nevěděl, až se chůva rozhodla jít s pravdou ven.

Viky se konečně vyzná ze svých citů, Petr taktéž

Seriál ZOO je český rodinný seriál, který běží na Prima FTV od ledna 2022. Za tu dobu si získal mnoho diváků, také kvůli obsazení populární Evě Burešové, která zazářila už v předchozím seriálu Slunečná. Dále v seriálu hrají Robert Urban, Michaela Petřeková, Tereza Brodská, Ludmila Zábršová-Molínová, Michaela Petřeková, Šimon Bilina, David Gránský aj.

Konečně to mohl být konec, jak se na velký román sluší a patří. Ona mu řekne, že celou dobu randil s ní, on jí padne do náruče, popláčou si a slíbí si lásku na 100 let… Jenže tak to docela nebylo. Když si totiž vždy rozvážný a o všem dopodrobna přemýšlející Petr uvědomil, že celou dobu touží po chůvě svých dětí a její sestra byla jen divoký románek, řeknu mu těhotná Viky, že to cítí stejně. On podpořen odvážným vyznáním slíbí, že se postará i o cizí dítě, načež Viky vyjde s pravdou ven a přizná, že dítě je Petrovo.

Tvůrci seriálu to zkrátka nechtějí dát svým fanouškům zadarmo, a tak místo romantické chvíle napsali Petrovi, respektive jeho představiteli Robertu Urbanovi, aby Viky ze svého bytu (rozumějme ateliérů) vyhodil. Ta, zhroucená a s dítětem pod srdcem, s pláčem odchází. Nepříjemné ale je, že stále, i po nepříjemném prozrazení, mu hlídá děti, a tak musí další den dorazit. A tak vznikne několik nepříjemných situací, ve kterých by nechtěl být nikdo z nás. Petr navíc zjistí, že mu lhal i Břéťa a jeho matka, což urazí jeho ego. A tak přijme místo soudce u evropského soudu.

Dobrovolně matkou samoživitelkou?

Viky s ním po takové reakci nechce mít vůbec nic společného, a tak přísahá, že dítě vychová sama a nenapíše otce ani do rodného listu. V normálním životě (když pomineme hrdost této odvážné dívky, která ji často zavede spíše do malérů než ke slávě) by to měla asi pořádně těžké. Seriál totiž začínal tím, že byla samý dluh a bez práce. Sice se za 50 dílů nějakým zázrakem vypracovala na chůvu, zpěvačku i majitelku firmy, minimálně o dvě ze tří svých obživ ale pravděpodobně přijde, když porodí dítě. Leda by si občas zaskočila zazpívat do baru a pohlídala by hodná Anča…

Jistě se dočkáme velkého shledání Petra a Viky, odpuštění, romantických slov a lásky až do smrti. Ostatně, traduje se, že se soudce pro Viky vrátí a společně odjedou. Nejprve by se ale měl rozhodnout přestěhovat bez ní, což jí zlomí srdce.

Všechno ale nakonec dopadne dobře. Na velká dramata už totiž není čas, seriálová dvojice by měla na konci října, nejpozději začátkem listopadu ze seriálu zmizet. Těžko ale říct, koho napadl ten divoký nápad, že Viky, která se spíše ukázala jako konzervativní typ, který má rád svůj řád, sbalí svůj celý život a odletí bydlet do jiného koutu Evropy. Ačkoliv, Břéťa se tam dušoval, že Evropský soud je přeci daleko stejně jako Brno. Tak Brusel, Břéťo, Brusel! I když… B jako B.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

