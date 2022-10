Seriál ZOO jde do háje, bouří se fanoušci. Víme, jak to dopadne mezi Petrem a Viky a kdy dvojice zmizí

Osud tomu chtěl, že se potkali půvabná Viky a soudce Petr. Co naplat, že se potkali tak trochu ve lži, kdy si Viky hrála na své imaginární dvojče Alex, aby nebyla tak úplně prvoplánová a nerozpoutala románek mezi vdovcem a chůvou. To ale ještě nečekala, že když otěhotní, tak tenhle nebožák vlastně ani neví, že má vedle sebe holku, se kterou spal.

Dvojice odejde na konci října

Spekulace o tom, jak scenáristé vyřeší těhotenství Evy Burešové, která hraje Viky, a její následný odchod na mateřskou, nebraly konce. Teď už je ale jasno. Server KINOTIP2.cz přišel s vysvětlením, že zlobivá chůva Viky se Petrovi konečně přizná, dvojice ale zmizí z televizních obrazovek už koncem října.

Údajně by měl soudce dostat lukrativní nabídku na práci v Bruselu, kam se rozhodne ale odjet bez Viky, protože ho její lež neskutečně naštve. Tady možná tvůrci využili videohovory, o kterých se spekulovalo, když Burešová už netočila. Když už se seriálová Viky smiřuje, že z ní bude matka samoživitelka, nastane zvrat. Nakonec by se měl Petr pro svou milovanou vrátit a celá rodina odjede do Belgie společně.

Pozornost se zaměří na Sid a Adama

Údajně si přichystali tvůrci právě takové ukončení, aby v případě, že by se chtěli herci do seriálu vrátit, to bylo nadále možné. Pravděpodobně tak bude konec i dětských herců Adélky Hesové a Kuby Bartáka, stejně tak zmizí z děje Ilonka Lišková, kterou diváci zkrátka milují.

Naopak by se měla větší pozornost zaměřit na vztah Sid a Adama Hrušky, který byl do této doby upozaděn. Už brzy by ji ale měl zachránit ze sklepa, kde ji drží vězněnou a spoutanou. Tento hrdinský čin dá zelenou jejich velké lásce. Ačkoliv se i na tyhle postavy diváci bezesporu těší, pravdou je, že bez Viky a soudce už to prostě nebude ono…

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, kinotip2.cz

KAM DÁL: Haďák, nebo Albert? Míša Pecháčková ze seriálu ZOO zveřejnila sexy fotku i romantické vyznání.