Eva Burešová podpořila ženy. Dva měsíce po porodu ukázala bříško a promluvila o prvních minutách

Je to jen pár týdnů, co přivedla na svět svého druhorozeného syna Tristana Williama Forejta. Toho na sociálních sítích s partnerem zatím neukazují. Eva Burešová v posledních týdnech ukázky ze svého soukromí stáhla a minimum, ačkoliv po rozchodu s otcem svého prvního syna Nathaniela byla ke svým fanouškům o trochu více otevřená.

Můžeme se jen domnívat, zda sláva, která s rolemi v seriálech přišla, není na Burešovou přeci jen moc. V nové pořízeném domě, který má v dojezdové vzdálenosti od Prahy, si užívá klidu a mateřských povinností. Možná, že v dalších dnech se od veřejného dění odřízne úplně.

Jsem vděčná za své tělo, řekla

„Tohle těhotenství je jiné než to první. Tělo se nevrací zpátky tak rychle, ale já mu dávám čas. Dokázalo úžasné věci. Byla jsem 9 měsíců pod takovým tlakem a v takovém stresu, že mu budu vděčná do konce svého života a každou jizvu budu milovat a ctít,“ vyjádřila se herečka o náročných chvílích před porodem.

„Já nejsem typ holky, která vám sem bude dávat takové ty reálné fotky hned po porodu a kojení, vložek a bůh ví čeho všeho. Jen abych vám ukázala, že jsem taky člověk. Já myslím, že to je všem jasné. Ale z různých důvodů, které jsme dnes řešily s mou milovanou @nikcuusek, sem přikládám foto mého bříška dva měsíce po porodu. Vypadá stále jako kdybych byla v šestém měsíci a mně to, co? Nevadí! Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak, když nám dají ten úžasný zázrak, co tělo vytvořilo, se za něj stydíme? Neblázni, mámo! Jsi nádherná,“ vzkázala všem maminkám.

Eva ukázala bříško po porodu a fanoušci jí tleskali

„Porod byl nádherný a já si ho užila. Ale to je můj příběh. Můj porod,“ zavzpomínala si herečka a zároveň upozornila, že každá žena tento zážitek vnímá odlišně. I při prvním porodu se synem Nathánkem mluvila velmi podobně. Skoro to vypadá, že by herečka mohla rodit ! Je šťastná, jen září i s bříškem po porodu vypadá naprosto fantasticky. Svou otevřeností si získala pochvalné reakce fanoušků.

Spekuluje se, že Evin odchod na rodičovskou bude v seriálu ZOO zakomponovaný jako odjezd soudce do Bruselu, nejdříve bez Viky. Měl by být rozčílený a cítit se podvedený. Že by mu Viky konečně řekla pravdu? Následně by se pro ni měl ale vrátit. A asi budou žít šťastně až do smrti... Tvůrci měli jejich dějovou linku ukončit tak, aby se do ní Eva s Robertem Urban mohla kdykoliv vrátit.

Nikola Gránská, manželka seriálového Alberta Poláka a skutečného Davida Gránského, je na rodičovské také. Ženám se tak povedlo otěhotnět takřka nastejno a mohou spolu sdílet veškeré strasti i radosti.

