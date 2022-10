Postavy ze seriálu ZOO mají své minulé životy: Takhle opakují tvůrci charaktery ze Slunečné

Když něco funguje, proč to měnit? Za seriálem ZOO stojí velmi podobný tvůrčí tým jako za veleúspěšnou Slunečnou, a tak není divu, že tam najdeme typově stejné postavy. Ať už kladné, či záporné. Kdo si je tak trochu podobný?

Vilda Fiala a Marek "Mařena" Rokl

V seriálu Slunečná byl Vilda Fiala řidičem bohatého Janka Linharta, časem se však vypracoval na důležitou funkci. Řídil sanatorium, ve kterém léčili neplodnost, a dokonce nad Jankem vyhrál pivovar. To nakonec přimělo proradnou Sylvu, aby ho vzala na milost po tom, co jí lhal o tom, že on sám je milionář, a žili spolu šťastně až do smrti. Nejspíš.

Jankova závodu na kole, tak moc dobře ví, kdo je kdo. Nikdy víc se o tom v seriálu ale nikdo nezmínil. Zajímavostí je, že seriál Slunečná byl od prvních dílů postavený na záměně Janka a Vildy, hned v prvním díle ale vyrazí Janek na kolo, kde se stane svědkem nehody Štěpána. Jak Vetrák, policista, tak Dolejš, který byl u, tak moc dobře ví, kdo je kdo. Nikdy víc se o tom v seriálu ale nikdo nezmínil.

Celou dobu byl ale Vilda tak trochu ňouma, kterému byste dali pětikorunu. Lukáš Langmajer se role zhostil zkrátka skvěle. Podobný naivka je v seriálu ZOO Marek, který je nejlepším kamarádem Viky, vlastní bar a není schopen poznat ani to, že ho jeho milovaná podvádí. Když už mu dá holka pusu, kouká jako vyvoraná myš. Přesto je to přesně ten charakter postavy, kterou si musíte zamilovat. Člověk mu nemá co vytknout, stejně tak Vildovi.

Markéta Tomečková a Sylva Popelková

Mrchy umí tyhle dvě herečky zahrát naprosto bravurně! Markéta se snaží obalamutit soudce, aby se do ní zamiloval, což se jí nakonec nepovede, když ji nechá před oltářem. Všechny její pokusy o pomstu skončí naprostým fiaskem, a nakonec se ze seriálu potichu vytratí. Možným důvodem je, že její představitelka Michaela Petřeková momentálně natáčí tajný projekt v Turecku. Informovali jsme o tom zde.

Sylva Popelková byla ústřední mrchou celého seriálu Slunečná, postupem času se ale polepšila a nakonec se z ní stala taková obyčejná holka, která touží po rodinném štěstí. Když pro ni Vilda koupí v posledních dílech dům, tetelí se blahem a je připravena mu už nikdy nevyčíst, že není miliardář, jak na začátku tvrdil. Kdyby si chtěly vzájemně vypomoct, určitě by jedna druhé ostudu neudělala.

Ilonka Lišková a Hana Schwartzmüllerová

Vzor správnosti a vždy studnice rad – to jsou dvě postavy z oblíbených seriálů. Ilonka je hospodyní u Křížových, a ačkoliv se občas tváří, že neumí do pěti počítat, má pořádně pod čepicí. Moc dobře vidí, co se kolem ní děje, a často ví mnohem víc, než dává najevo. Je rádkyní Viky a bere ji jako svou dceru. To má stejné s Hanou, ta takto vnímala Janka a několikrát řekla, že ho vlastně vychovala.

Asistentka Hanička byla ještě o úroveň výš. Vždy vyčetla hrozící nebezpečí ve svých oblíbených kartách, ze kterých si nikdo nesměl dělat legraci; u Linhartů pracovala desítky let. Skoro to vypadalo, že by bez ní Solange vůbec nestála. Když vyšlo později najevo, že má dítě s Linhartem starším, nikdo se ani nedivil. Možná jen tomu, že ačkoliv spolu prožili vášnivou noc, stále si vykají, a to do posledního dílu.

Kamil Ovčík a Roman Maxa

Typičtí padouchové, kteří druhým škodí bez špetky sebereflexe a snaží se z každé situace vytěžit maximum pro sebe. Kamil je bývalý přítel hlavní hrdinky Viky, a nejen, že jí sebral firmu a od prvního dílu ji tahá po soudech, dokáže se jí také proradně vysmát do obličeje.

Podobný padouch byl v seriálu Slunečná Roman Maxa, bratranec Janka, kterému úcta k rodině nic neříkala. Nejdřív se ukázalo, že vlastně není tak zdatným obchodníkem a dokáže firmu během pár týdnů poslat ke dnu, potom zdrogoval svou snoubenku, aby si ho vzala, a nakonec se zbláznil, protože si myslel, že po něm jde albánská mafie. Karma tady zafungovala naprosto přesvědčivě, na to Kamilovo zadostiučinění si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Viky Janečková a Karolína Bendová

Obě děvčata vyrůstala v dětském domově a umí se s životem pořádně poprat. Nikdo si na ně jen tak nedovolí a jsou schopná se komukoliv postavit. Ačkoliv Viky, kterou hraje Eva Burešová, je hlavní postavou seriálu ZOO, Karolína, kterou si zahrála Denisa Nesvačilová, je spíše další členkou statku. Na rozdíl od Viky je také více otevřená jednorázovým úletům a snadno se zamiluje. To ostatně potvrdila, když se pustila do honu na bohatého Janka.

Viky od ní liší hned několik vlastností, zejména urputná tvrdohlavost, která už všechny diváky tak trochu štve. Do křížku byste se ale nechtěli dostat ani s jednou z dam.

Zdroj: wikipedia.org, seriál ZOO, seriál Slunečná, Instagram

