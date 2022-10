Seriál ZOO ztratí hlavní dějovou linku, nahradí ho Dobré zprávy? Lidé mají jasno, proč musela Viky uvolnit místo Sid

Odchod Viky a Petra ze seriálu vzbudil u diváků velké emoce. A nikoliv zrovna ty pozitivní. Je málo těch, které právě tahle zápletka nebavila, ačkoliv na konci už byla natahovaná, občas skoro nesmyslná a plná podivností, nad kterými zůstávala rozumnému člověku hlava stát.

Fanoušci pláčou

Lidé teď začali na sociálních sítích spekulovat o tom, že vzhledem k názvu seriálu měla být hlavní dějová linka od začátku zaměřena právě na vztahy v ZOO, a nikoliv na Petra a Viky. Úspěch seriálu, kterému pomohla hlavně Eva Burešová, ale přesvědčil prý tvůrce, aby čas, který Eva v seriálu stráví, věnovali právě jí.

Už od dob Slunečné je zkrátka magnetem na diváky, ačkoliv si někteří myslí, že Týna Popelková byla daleko lepší než majitelka imaginárního dvojčete Viky. Těžko se ale věří, že by si tvůrci nechali takovou míru benevolence, že by podstatnou část děje měnili na koleni podle toho, kdo z herců je populární.

Byl to záměr, jak využít popularity mladé herečky?

Ať to byl záměr či nikoliv, nikdo ho nečekal a spustil velkou lavinu nenávistných komentářů. Nejčastěji se objevovalo, že už se na to nikdy dívat nebude, diváci neskrývali zklamání. Někteří ale došli ještě dál, a natáčí smutná a uplakaná videa s popisem, že se netěší na listopad a jejich srdce jsou zdrcená. Právě na konci října by dvojice měla ze seriálu zmizet, ačkoliv je ještě čeká pár peripetií.

A tak zatímco fanoušci už skoro oplakávají jejich oblíbenou dvojici, Petr Kříž se v seriálu snaží ubránit svodům půvabné Jitky, která by si přála být paní soudcovou. Jelikož jí ale neunikne pouto mezi jejím vyvolením a chůvou Viky, zařadí zpátečku. Tereza Bílková, která Jitku Hrnčířovou ztvárňuje, si tak střihla v ZOO jen menší roli. Přesto si získala srdce diváků a překvapivě ji přijali velmi dobře. Tento typ postav se totiž obvykle potýká se snahou fanoušků svůj oblíbený pár ubránit.

Nabízí se ale otázka, zda seriál ZOO není na počátku svého konce a nenahradí ho v plném rozsahu připravovaná novinka Dobré zprávy. Tam by si Robert Urban, představitel soudce, měl zahrát také.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: Seriál ZOO může mít problém: Po Petřekové i Burešová, lidé jí přejí pomalou smrt.