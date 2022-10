Najde Denisa Nesvačilová zastání? Kvůli vztahu s Kolečkem se proti ní spikla stará garda ze Slunečné

Když se provalil vztah Denisy Nesvačilové a Petra Kolečka, vypadalo to na bouři, která brzy přejde. Jak už tomu tak bývá, vztahy se provalí, vzbudí emoce a za pár dní pro veřejnost upadnou opět v zapomnění a nikoho takřka nezajímají. Opuštěná Aneta Vignerová do toho nijak nešťourala a trpěla vlastně docela potichu, což jí mnozí přidali k dobru. To by se do toho ale nesměly vložit české celebrity, které ukázaly Denise svůj jasný názor.