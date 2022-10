Anežka (28): Kdybych věděla, co přijde, nikdy mu rodinu nerozbíjím

Milenecký poměr udržovala dvojice dva roky. Seznámili se na sociálních sítích, čas od času si zareagovali na nějaký ten příspěvek, až se z toho stalo poměrně intenzivní a pravidelné dopisování. Už při první schůzce si spolu užili vášnivé chvilky na zadním sedadle jeho auta. Od té chvíle nebyl den, kdy by si nevolali nebo se neviděli.

Z milenky zamilovanou ženou

„Věděla jsem, že má rodinu, takovou věc neutajíte, hlavně dnes, když máme sociální sítě. Říkal ale, že už si s manželkou moc nerozumí. Pokaždé, co přišel domů, tak dostal za něco vynadáno, že prý s ničím nepomůže. Podle mě je nevděčná, já bych se k němu nikdy tahle nechovala,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz Anežka. „Slíbil mi, že od ní odejde, tak jsem mu věřila. Nechtěla jsem na něj tlačit, nebudu přece jako ona,“ dodává.

Z pár týdnů a měsíců se ale velmi rychle stal rok, později dva a Radek se stále k ničemu neměl. Jednou říkal, že teď se to nehodí, protože jim dcera doma pořád marodí, nebo že musí jet na rodinnou dovolenou, aby byl klid. Anežce to sice vadilo, ale tolerovala mu to. O to vášnivější byly jeho příjezdy zpět za ní.

Těhotná a opuštěná

Když zjistila, že je těhotná, vnímala to jako skvělou novinku. „Nikdy nezapomenu na ten Radka výraz. Úplně zblednul a říkal mi, že si to musím nechat vzít. To jsem razantně odmítla,“ vzpomíná. Pak už to šlo ráz na ráz. Radek se s Anežkou rozešel s dodatkem, že finančně samozřejmě vypomůže, o to se nemusí bát. Starat se ale nechce a udržovat jejich vztah dál také ne.

Anežka je teď v pátém měsíci a každý den přemýšlí, zda to má jeho ženě říct, nebo nikoliv. Zůstala na vše sama, a jak sama říká, finanční pomoc není všechno. Pokud by ale skutečně šla za jeho manželkou, těžko Radek pak přispěchá za ní a budou jedna velká šťastná rodina. Co ale teď? Co až se jí její dítě jednou zeptá, kdo je jeho táta?

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.

