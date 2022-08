Srovnání akčního letáku obchodu Lidl v Chorvatsku a u nás! Je tam skutečně tak draho, jak se všude píše?

Lidl je v Chorvatsku na každém rohu a stejně jako u nás je oblíbeným obchodem mnoha Chorvatů. Zajímá vás, za kolik si nakoupíte, když zrovna nechcete kufr auta při odjezdu naplnit potravinami až po strop? Srovnali jsme pro vás akční leták chorvatského Lidlu a toho českého!

Ceny jsou přepočítány s aktuálním kurzem 1 chorvatská kuna = 3,25 Kč.

Příklady výrobků jsou z aktuálních letáků jak v českém Lidlu, tak v chorvatském. Jde o identické výrobky, které nabízí oba trhy:

Denisa Zajíčková/ Čtidoma.cz Tabulka/ Denisa Zajíčková

Další produkty nakoupíme s velmi obdobným rozdílem. Potraviny a nápoje jsou v chorvatském Lidlu o něco dražší než u nás, nejde však o tak znatelný rozdíl. Ačkoliv sladkou chilli omáčku přibalte z domova! Cesta do Chorvatska z České republiky vzhledem k ceně pohonných hmot momentálně vychází na 10 - 15 tisíc, záleží, co řidič tankuje a zda si potrpí na prémiové palivo. Jeden den ubytování za apartmán se drží kolem 80 - 100 euro za noc, záleží, jakou oblast pro svou dovolenou zvolíte a zda ubytování účtuje sazbu za osobu či apartmán.

I teď vychází lépe, pokud si větší parta přátel pronajme společně celé ubytování a následně si cenu rozpočítá. Pro jednu rodinu o čtyř členech se tak týdenní dovolená může pohybovat od 25 - 50 tisíc za týden.

Češi u Jadranu nachází také domov

Velmi podobné ceny, moře a příjemné podnebí ústí do trendu, kdy si stále více Čechů pořizuje u Jadranu své domovy. A to buď trvalé, či přechodné. Ačkoliv se hovoří o zdražování, Chorvatsko zažívá báječnou sezonu. Lidé jsou po dvou letech pandemie vyhladovělí a k moři se jen hrnou.

Turismus drží v Chorvatsku ekonomiku nad vodou, na Čechy už jsou navíc zvyklí jako na pravidelné návštěvníky. Mnoho Chorvatů se dokonce už dávno naučilo jindy těžkou češtinu. Otazník zůstává nad příštím rokem. Chorvatsko totiž přijme euro a navíc se u místních doufá, že by mohlo vstoupit do schengenského prostoru. Možná by tak konečně opadl problém kolon na hranicích.

Turistiku podpoří i most Pelješac

Dalším usnadněním bude unikátní most Pelješac, který po letch sjednotí Chorvatsko a který se slavnostně otevřel na konci července. Dělníci dokončili most navzdory velkým vedrům, které teď v Chorvatsku panují. Měří 2,4 kilometrů a propojí zemi s její nejjižnější částí.

Zbývajících 10 kilometrů příjezdových komunikací a obchvat města Ston bude dokončeno do konce letošního roku. Most Pelješac byl dokončen 3 měsíce před termínem, pracovali na něm dělníci firmy China Road and Bridge Corporation. Stál 526 milionů eur, podíl z evropských fondů je 357 milionů eur. "Řadí se mezi pět největších a nejnáročnějších mostů v Evropě postavených od počátku století. Jsou to všechno high-tech mosty, přes 2 kilometry dlouhé. Je to most, který patří k nejnáročnějším na světě," řekl jeho architekt Marjan Pipenbaher.

Zdroj: lidl.cz, lidl.hr, seznamzpravy.cz, ctidoma.cz

