Anna (32): Tchyně si od nás neustále půjčuje peníze, manžel tvrdí, že je to naše povinnost. Vymyslela jsem ďábelský plán

„Vždy, když padne konec měsíce, čekám zprávu. Většinou chce Božena, moje tchyně, půjčit tisícovku, dvě. Nezapomene dodat, že hned, jak bude mít peníze, tak je vrátí,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz mladá žena Anna.

Manžel není na mé straně

„To by mi ještě tolik nevadilo, kdyby to vždy nekončilo tím, že prostě nemá. Jak si tohle někdo může dovolit, půjčit si a nemít na splacení? Když se jí dovolím zeptat, spustí, že my za to naše cvakání na počítači bereme statisíce, a co ona jako pomocná kuchařka v kuchyni? Že má prý sotva dvacet tisíc, a tak prostě nevyjde.“

S manželem Petrem se kvůli tomu neustále hádají. Ačkoliv Anna by za plané sliby tchyni nepůjčila už ani pětikorunu, její muž vnímá jako povinnost pomoci své matce v nesnázích. Fakt, že je to pomsta za darovaný dům od babičky, vůbec nebere v potaz. „Proč by nám máma záviděla dům, jsi normální?“ křičel na Annu naposledy. „Protože mi to řekla!“ „Aha, a máš to, jak dokázat, máš? Nemáš!“ ohradil se.

Manželství půjčkami trpí

„Petře, takhle to dál nejde, vždyť ona chodí každý měsíc. Máme svůj rozpočet, nemůžeme život další osobu,“ snažila se mu vysvětlit Anna. „A nás ty dva tisíce jako zabijí? Umřeme hlady?“ zlehčuje situaci Petr. Anna se tak rozhodla, že jejich společný účet zruší a každý si budou žít ze svého. Pravdou totiž je, že Anna vydělává o mnoho víc než Petr a většina nákladu za domem jde tak za ní. Vnímala to jako normální, za prvé jsou manželé a za druhé si byla vědoma, že Petr „přinesl“ do manželství dům, který si dnes mladí mnohdy ani nemohou dovolit.

Ačkoliv byla připravena platit náklady za dům dál, Petrovi už ke svým penězům přístup nedala. „Schválně, jak dlouho to vydrží!“ říkala si. Její manžel totiž většinu měsíce žil z jejich příjmů, našetřeného neměl nic a s vlastní výplatou nevycházel. Nikdy se nezmínila, že pohyby na účtu bedlivě sleduje a přesně tak ví, kam co jde. Petr si její peníze umí užít a často si z účtu bere na svou zábavu. „Dokud bude té své vypočítavé matce, která si věčně kupuje akorát drahý hadry, půjčovat, tak ať si živoří,“ je rozhodnutá Anna.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.

