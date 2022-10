Aneta (28): Muži platí za mou společnost nemalé peníze. Musím ale poslouchat jejich rozkazy

„To byste se divili, kolik mužů je ochotných zaplatit za to, aby si s někým popovídali. Většinou chtějí jen říct nahlas, že jim žena nerozumí, a ve vztahu, co doma mají, už se necítí dobře,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz čtenářka Aneta. Nikdy by ji nenapadlo, že se dostane právě ke kariéře společnice, když ale nabídka přišla, nijak se jí nebránila. Rozhodně to nebyl důvod z nějaké nouze. Byla v tom zvědavost.

Muži touží po komplimentech

Jednou o tom Anetě řekla kamarádka, která už takový obor dobře znala. Sama se živí jako luxusní doprovod na zahraničních akcích či dovolených bohatých pánů. A že by měla o peníze nouzi, to se rozhodně říct nedá. Anetu to lákalo také. Představa, že by měla s někým sdílet postel či dokonce mít sex, ji ale děsila. „Řekla mi, že to můžu dělat trochu jinak. Vytvořila jsem si klientelu, která chce vyloženě navazovat tzv. psací románky.“

Muži chtějí komplimenty, s někým mluvit. Touží po někom, kdo jim popřeje dobré ráno nebo jim pošle peprnou fotku určenou jen pro ně. Je to zábava, dobrodružství, zakázané ovoce. To dělá Aneta. Teď má každý den na telefonu pět mužů, se kterými si intenzivně dopisuje. Nikdy se neviděli a k ničemu fyzickému nedošlo.

Posílám jen fotky a videa, nic víc

„S jedním to zašlo tak daleko, že mu čas od času pošlu i nějaké to peprné video, když mám zrovna své chvilky. Mám ho ráda. Víc ale nic. Když už se natáčím, tak bez hlavy, aby to nikdy nikdo nemohl použít proti mně. Není to tak, že bych celý den ležela v posteli, mám normálně kancelář.“ Ačkoliv se tak Anetina kamarádka živí poskytováním svého těla, Aneta je spíše virtuální slastí.

Muži, se kterými se Aneta se setkává, jsou ve skrze dominantní. „Jednou mi na účtu přistálo dvacet tisíc se slovy, že si mám okamžitě koupit tu a tu kabelku. Musela jsem jít v Praze do Pařížský, koupit ji a pak se s ní vyfotit. Neuposlechnout znamenalo případný trest. Je to zábava! Už jsem takhle vydělala balík, není to vůbec špatná práce," zakončuje své vyprávění mladá žena. O "normální" práci zatím neuvažuje.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.

KAM DÁL: Redaktorka testuje: Pandy v berlínské ZOO vás uchvátí! Na co při plánování výletu nezapomenout a kolik to bude stát?