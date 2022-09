Jak se sbalit na dovolenou snadno a rychle?

Balení je v rámci cestování a dovolených jedním z nejpalčivějších problémů. Člověk přemýšlí, co si s sebou vzít, co všechno bude mít k dispozici na pokoji v hotelu, co když bude chybět zrovna to, co byste potřebovali, co když budete chtít jít na túru nebo na romantickou večeři.

Existuje několik věcí, které by vám na seznamu při balení chybět určitě neměly, ale zase si nemusíte balit pomalu celý byt. Zejména pokud cestujete letadlem a jste omezeni váhovým limitem zavazadel. Když jedete autem a nevadí vám narvaný kufr, tak si klidně oblečení navíc přibalte.

Tip: Jestliže se chystáte k moři autem, nikdy nezapomínejte na havarijní pojištění. Na cestách je mnoho nástrah a jen povinné ručení vás před nimi neochrání.

Co mít v batohu či kabelce?

Nikdy si nebalte vše do jednoho zavazadla, ale to nejdůležitější mějte pořád po ruce. Nejlepší je mít kromě velkého kufru také menší batoh nebo kabelku, kterou budete mít pořád u sebe. V ní byste pak měli mít několik nezbytností. Mezi nimi nezapomínejte na:

občanský průkaz nebo pas,

cestovní pojištění,

kartička pojištěnce,

letenky, potvrzení o očkování, zelená karta (a doklad k havarijnímu pojištění) a další dokumenty, které k cestě budete potřebovat,

řidičský průkaz (pokud si budete chtít půjčit auto),

platební karty a hotovost,

nabíječky a případně i powerbanka,

redukce do zásuvky (v případě potřeby).

Zejména doklady, bankovní karta a nabíjecí kabely by vám na cestách určitě neměly chybět. Co se pak týče oblečení, to si snadno koupíte i na místě, pokud by vám něco scházelo. Ale shánět třeba nabíječku na telefon může být už trochu složitější, hlavně nejste-li ve velkém městě.

Co sbalit do kufru?

Kufr pojme zejména oblečení a kosmetiku, tedy věci, které na cestě nepotřebujete mít na dosah. Jestli při balení stojíte před otevřenou skříní a tápete, které oblečení si zabalit, zkuste pár tipů, které vám pomohou:

Zjistěte si, kam jedete a jaké tam bude počasí .

. Naplánujte si dopředu alespoň základní aktivity , ujasněte si, co byste na dovolené chtěli dělat a vidět.

, ujasněte si, co byste na dovolené chtěli dělat a vidět. Napište si seznam věcí a vše si vyzkoušejte.

Při balení oblečení vám velmi pomůže vyskládat si celý outfit a vyzkoušet si ho, než ho sbalíte do kufru. Takto budete mít s sebou vše, co budete potřebovat. Snažte se využít kousky, které lze použít víckrát, alespoň dvakrát nebo třikrát. Plánováním a zkoušením se dokážete dostat na minimum věcí, které si s sebou vezmete, a předejdete tomu, že dané věci z kufru nakonec ani jednou nevytáhnete.

To stejné platí u kosmetiky – zaměřte se na základní produkty, jako je odličovač, hydratační krém, krém s SPF a tonikum. Určitě nepotřebujete mít s sebou celou svou 20krokovou rutinu. Co se týče sprchového gelu či šamponu, většinou je máte k dispozici na hotelu (jestli máte možnost, ověřte si to), tudíž je balit nemusíte.