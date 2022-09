Kabelka královny Alžběty II. sloužila k tajným signálům

Pro královnu, stejně jako pro miliony dalších žen po celém světě, byla kabelka zkrátka každodenní nezbytností. V módním doplňku Její Výsosti byste ale drobné nebo klíče od paláce hledali marně.

V roce 2012 odhalil královský životopisec, že královna Alžbeta II. v kabelce vždy nosila bankovku v hodnotě 5 až 10 liber, aby mohla přispívat do kostelní sbírky. Dalšími nezbytnostmi, které se v její kabelce skrývaly, byly malé zrcátko a rtěnka. Zkrátka ani Její Výsosti líčení nevydrželo perfektní po celý den.

Nechyběly v ní ani talismany od jejích vnoučat. Jednalo se především o malé figurky zvířat.

Královna Alžběta II. měla v oblibě zejména klasické kabelky od britské značky Launer, vlastnila jich údajně kolem 200 kusů. Většina z nich byla v černém provedení, aby se barevně hodily k výrazně barevným kostýmkům její výsosti.

Co mohla pomocí kabelky naznačit?

Královnina kabelka sloužila mimo jiné také k tajné komunikaci mezi Její Výsostí a personálem. Pomocí několika předem stanovených pohybů mohla svému personálu diskrétně sdělit, co přesně pořebuje, aby udělali.

V momentě, kdy položila kabelku na stůl bylo všem zasvěceným jasné, že si přeje, aby daná událost co nejdříve skončila. Mohlo to znamenat že si akci prostě jen neužívá, nebo že ji přemohla únava. Každopádně od položení kabelky na stůl očekávala, že bude moci odejít ideálně do 5 minut.

Podobná situace nastala v momentě, kdy položila kabelku na zem. Znamenalo to, že už nechce pokračovat v konverzaci kterou vede. Na pomoc jí okamžitě po zpozorování tajného signálu přispěchala její asistentka a omluvila ji. Tento způsob ukončení konverzace zajišťoval, že sama královna nikoho neurazí.

"Slavná" kabelka tedy připomínala samotnou královnu, byla praktická, diskrétní a ukazovala její lásku k rodině.

Zdroj: The Telegraph

