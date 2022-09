Dívka prozradila, jak si vydělává čtvrt milionu korun měsíčně cestováním

Louise Truman (22) začala cestovat, zatímco dálkově studovala už od roku 2019, její koníček se ale brzy změnil v její práci, která navíc ještě velmi dobře platí.

Mladá dívka prozradila svým sledujícím na sociální síti, kolik si dokáže vydělat za měsíc, nevěřili svým očím. Suma peněz, která jí každý měsíc přistane na účtu, se totiž pohybuje v šestimístných částkách. Dívka si cestováním dokáže vydělat zhruba čtvrt milionu korun.

To znamená, že ročně si prostřednictvím cest na pohádkové destinace vydělá několik milionů.

Louise milovala cestování snad od narození. V pouhých 13 letech dokonce získala dostatek finančních prostředků na vědeckou expedici do ledového Grónska. Cílem expedice bylo měřit v cílové destinaci úroveň radiace, Louise se ale přihlásila spíše kvůli neuvěřitelnému turistickému zážitku, které Grónsko nabízí.

„Já jsem tam jela jen proto, abych mohla strávit tři týdny trekingem přes ledovce, lezením po horách a vyhýbáním se ledním medvědům,“ uvedla dívka.

To byl ale pouhý začátek jejích cestovatelských dobrodružství. V 17 letech se přihlásila na brigádu do obchodu s potravinami, našetřila si a odletěla poznávat Španělsko. Tehdy trvaly její dovolené jen pár dní a ještě s největší pravděpodobností neměla ani to nejmenší tušení, že se jednou cestováním bude živit.

V roce 2019 odletěla do Tanzánie, aby vyšplhala na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, která dosahuje výšky neuvěřitelných 5 895 metrů nad mořem. To byl prý pro Louise moment, ve kterém se rozhodla, že se chce cestování věnovat naplno.

Sdílela také, jak jí pandemie pomohla dosáhnout jejího snu. „Jakkoliv pro mě byla pandemie náročná, nikdy jsem neměla takovou příležitost investovat sama do sebe,“ uvedla.

Během prvního půl roku lockdownu, kdy lidé mohli vycházet jen v těch nejnutnějších případech, se rozhodla zapracovat na své kariéře a snažila se získat cenné kontakty, kde se jen dalo. Její snaha se vyplatila a dívka tak po dlouhých měsících urputného snažení získala dvě nové pracovní pozice, které jí umožňovaly pracovat dálkově.

Jejím hlavním zdrojem příjmů je nyní ale sociální síť TikTok, kam sdílí videa ze svých cestovatelských dobrodružství, a dostává za to velmi dobře zaplaceno. Už navštívila mimo jiné i exotické země, jako je Peru, Jižní Korea, Kostarika a Thajsko a nespočet dalších na ni v budoucnosti ještě čeká.

Zdroj: Daily Star

