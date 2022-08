Lucie Borhyová zdraví ze Španělska: Ukázala dokonalé nohy

Populární moderátorka poslala svým fanouškům prostřednictvím sociálních sítí pozdrav z dovolené. S celou svojí rodinou totiž opět vyrazila do Španělska, kde si, zdá se, náramně užívá sluníčka, pohody i rozlehlých písečných pláží.

Podle jejích příspěvků na sociální síti ale rozhodně není ten typ člověka, který by vydržel celý den nic nedělat a jen se válet na lehátku. Lucie se totiž se svými fanoušky podělila o několik snímků nejen z pláže, ale i historických částí země.

V modrých puntíkatých letních šatech se vyfotila ve španělské Córdobě, kterou podle sdílené série fotek celou prochodila. Poté se přesunula do Seville, kde pokračovala v obdivování architektonických krás Španělska. V Seville zvolila růžovou sukni v kombinaci s volným bílým tričkem, které sladila s teniskami.

V momentě, kdy se fanoušci moderátorky začali obávat, že na dovolené dostatečně neodpočívá, sdílela snímek, na kterém bylo zachyceno, jak relaxuje na lehátku v modrých bikinách a takzvaně "chytá bronz". Obdivné komentáře pod příspěvkem na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Za dva dny přes 100 kiláků v nohách, to si aspoň malý relax, než vyrazíme dál, zaslouží,“ popsala příspěvek.

Lucie Borhyová si Španělsko tak zamilovala, že se svými sledujícími sdílela i svoje přesvědčení o tom, že v minulém životě nejspíše byla Španělkou. „Kdybych byla Španělka (což jsem možná v minulých životech i byla), napsala bych k této fotce asi toto: No cambio el sol de mi tierra por nada! To je citát od mého španělského kamaráda a znamená to: Za nic nevyměním slunce své země,“ napsala pod příspěvek, na kterém má západ slunce v zádech.

To, že si Španělsko užívá, dokazuje i její poslední snímek z pláže, na kterém se pochlubila svýma dokonalýma nohama.

Zdroj: Instagram/@lucie_borhyova

