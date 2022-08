Cestování se psem a kočkou může být smrtelně nebezpečné pro zvíře i jejich majitele. Profesor Modrý popsal nástrahy v podobě infekcí

Za hranicemi na majitele i jejich zvířecí miláčky může čekat nebezpečí v podobě hmyzu, který saje krev, i klíšťat přenášejících nevítané parazity. Ovšem v podstatě "za humny" už je to zcela jiná písnička.

„V Česku zatím není tolik nebezpečných parazitů, kteří působí smrtelná onemocnění psa nebo kočky, jako je tomu nedaleko od nás. Například původce tzv. srdeční dirofilariózy ohrožující srdce a krevní oběh psa se ale běžně vyskytuje už na jižním Slovensku, v Maďarsku nebo na Balkáně,“ říká parazitolog prof. MVDr. David Modrý

Co v zahraničí naše mazlíčky nejvíce ohrožuje?

Při cestování se psem nebo kočkou se zvířata se svými majiteli dostávají do oblastí, kde je jiné, anebo širší, spektrum infekčních nemocí a jejich přenašečů. Jsou to nebezpečná onemocnění jako leishmanióza, babezióza, srdeční dirofilarióza, spirocerkóza a některá další.

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

- vystudoval Fakultu veterinární medicíny Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

- v roce 1999 získal titul Ph.D., v roce 2011 byl habilitován profesorem

- v roce 2010 byl jedním ze zakladatelů organizace Veterináři bez hranic

- působí na České zemědělské univerzitě v Praze a na Masarykově univerzitě

- má tři děti

O jakých zemích se bavíme?

Obecně se jedná o země spíše na jih od nás, tzn. typické dovolenkové destinace, jako je Balkán, Itálie, jižní Francie, Španělsko. Ale i v sousedních zemích je situace odlišná než u nás a například psí babezióza přenášená klíšťaty se běžně vyskytuje v některých regionech Polska nebo na jižním a východním Slovensku.

Kdy je lepší nechat zvíře raději doma?

To je složitá otázka. Záleží na charakteru a cíli cesty, její délce, kondici zvířete atd. Kromě infekčních onemocnění je třeba mít na paměti fakt, že samotné cestování v teplé části roku je pro zvířata zatěžující, o cestách letadlem nemluvě.

Jaké vyšetření je dobré udělat před cestou?

Především je na místě několik týdnů před cestou kontaktovat veterinárního lékaře, posoudit s ním možná rizika cesty, zdravotní stav zvířete, jeho vakcinaci atd. Poté společně najít vhodný program prevence, zejména co se týká vnějších parazitů-přenašečů zmiňovaných infekcí.

Čeho se vyvarovat na dovolené, aby se náš pes nenakazil?

Tady asi není snadná cesta. Přenašeči nebezpečných infekcí se vyskytují v přírodě okolo a přirozeným rezervoárem infekce jsou místní populace psů a koček, případně některá volně žijící zvířata. V praxi by to znamenalo vyvarovat se pobytu psa (nebo kočky) venku, ale to je právě to, proč zvíře s majitelem v létě cestuje. V případě onemocnění přenášených komáry nebo dalším krev-sajícím hmyzem je jistou formou prevence omezení pobytu venku ve večerních a nočních hodinách, ale např. tzv. flebotomové, přenašeči leishmaniózy, běžně zaletují i do místností.

Je dobré zvíře nechat po návratu znovu prohlédnout, nebo je to zbytečné?

Je to vhodné, pokud je zvíře zdravé, tak přichází v úvahu preventivní kontrola po 1,5-2 měsících po návratu. Pokud se u psa nebo kočky vyskytnou zdravotní problémy, tak samozřejmě okamžitě a nezapomenout veterináři sdělit, že zvíře cestovalo.

