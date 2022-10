Redaktorka testuje: Pandy v berlínské ZOO vás uchvátí! Na co při plánování výletu nezapomenout a kolik to bude stát?

Pokud byste se rádi vydali prozkoumat i zahraniční ZOO, nejen ty, které nabízí Česko, máme pro vás výčet toho, na co se můžete těšit, a na co si dát naopak pozor. Tentokrát jsme pro vás vyzkoušeli výlet autem z Prahy do berlínské ZOO! Na kolik nás vyšel vstup, parkování a na kolik oběd?

Málokterá ZOO má za sebou takový příběh, jako právě ta berlínská. Přežila obě světové války, zvládla rozpůlení města, a přesto se stala domovem pro oblíbené pandy a obnovila svou slávu. Jednou z jejich největších dominant je akvárium, kam si musíte lístek koupit nad rámec vstupného do ZOO.

Vstupné a parkování

Z Prahy se dostanete do Berlína za slušné 3-4 hodiny, i menší děti tak cesta na místo úplně neotráví. Autem pohodlně zaparkujete na placených parkovištích. Hned pár metrů od zahrady jsou hned dvě. Za parkování na jedno odpoledne jsme zaplatili rovných 12,00 €. Automaty umožňují platbu kartou. Pokud byste zvolili veřejnou dopravu, hned u ZOO je stanice metra i vlaku Zoologischer Garten.

Vstupné vás vyjde pro dospělého člověka na 17,50 €, s akváriem poté 23,50 €. Pro děti od 4 do 15 let včetně zaplatíte 9,00 € za vstup do ZOO, 12,00 € i s akváriem. Opět vše lze bez problému zaplatit kartou.

Pokud jste navštívili například v Praze Svět medúz, berlínské akvárium nabízí mnohem víc. Řadí se mezi veřejná akvária s největší biodiverzitou na světě. Hned u vstupu dostanete na výběr, zda chcete plánek v němčině nebo v angličtině. Češtinu tu, pochopitelně, nenajdete.

ekologická plaketa. Tuto „zelenou známku“ ale na benzínkách rozhodně nekoupíte. Můžete ji koupit na některých stanicích STK, případně v ČR. Prodejci ji ale zasílají domů obvykle poštou, tak to neřešte na poslední chvíli. Na vjezd do ekologické zóny vás upozorní dopravní značka Unwelt ZONE. V případě porušení vás může německý policista pokutovat až do výše 80,00 €. Není tak radno to podcenit! Více například ZDE. Nezapomeňte na důležitou věc! Pokud se do Berlína vydáte automobilem, vjedete do ekologické zóny. S tím se pojí jistá pravidla, je vyžadovánaTuto „zelenou známku“ ale na benzínkách rozhodně nekoupíte. Můžete ji koupitProdejci ji ale zasílají domů obvykle poštou, tak to neřešte na poslední chvíli. Na vjezd do ekologické zóny vás upozorní dopravní značka Unwelt ZONE. V případě porušení vás může německý policista pokutovat až do výše 80,00 €. Není tak radno to podcenit!

Pandy nesmíte minout

Jedním z největších lákadel berlínské ZOO jsou bezesporu pandy, které zkrátka jen tak někde neuvidíte. Na celém světě má pandy v péči pouze dvacítka států, kterým je na určitou dobu „pronajímá“ Čínská lidová republika. Ačkoliv tak tato oblíbená zvířata v Berlíně uvidíte, Německu rozhodně nepatří.

Připravte se, že u výběhu pand je celý den tak trochu přeplněno. Lidé tam za nimi jezdí cíleně. Pokud se chcete účastnit komentovaného krmení, je pouze v němčině. Nejste-li zdatný němčinář, bude vám muset vizuální stránka. Přesto je pohled na tahle nemotorná zvířata fascinující! I děti se budou u skla rozplývat.

Za oběd si připlatíte

Zahrada má cca 35 hektarů a nabízí krásné prostředí zeleně. Ideální je i na procházku s kočárkem, celá je na rovině, u většiny záchodů je rovněž přebalovací pult. Pokud s sebou vezmete své ratolesti jakéhokoliv věku, nepřijdou zkrátka. Uvnitř je nádherné hřiště, které zabaví nejednu dětskou duši. Dobře se tu i najíte. Nebude to ale za pár korun. Na našem "německém průzkumu" jsme k obědu zvolili currywurst s hranolkami a dětské menu hranolky a kuřecí nugetky. Na výběr byl ještě falafel a kuřecí kousky v rajčatové omáčce. Spolu s jedním točeným pivem, limonádou, rajčatovým salátem s mozzarelou a mrkvovou polévkou, jsme zaplatili v přepočtu 949 Kč. V restauraci se dalo platit kartou.

Nižší ceny jsme nepotkali ani cestou zpátky. Za dvě velká kapučína, dva bagely a jablkový dort, jsme zaplatili rovných 700 Kč. Zaplatíte si také za využití toalety na benzinkách a kavárnách na odpočívadlech. Na jedné z nich jsme platili 70 centů za osobu.

Potřebovat budete několik hodin

Určitě nepodceňte čas, nejde o procházku na hodinu. Zoologická zahrada v Berlíně nabízí vyžití pro všechny generace. Klidně se zabavíte na celý den. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin.

Uchvátí vás žirafy, lvi, opice i sloni. Tučňáky budete mít téměř na dosah ruky, stejně tak hrochy. Kdyby pro vás Berlín nebyl to pravé ořechové, pandy uvidíte také ve vídeňské ZOO. Ta je svou rozlohou menší, rozhodně stojí také za návštěvu. Fascinující mořský svět pak můžete objevovat ve vratislavské ZOO.

