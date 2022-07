Kam s dětmi na výlet, když prší? Tady se rozhodně nudit nebudete

Ani chladnější letní dny nemusí být nuda. Tady se dokonale zabaví jak děti, tak rodiče. Skvělý společný zážitek celé rodiny zaručen!

Herna Toboga na Zličíně

V Praze byste rozhodně neměli minout zábavní hernu Toboga. Hned u vstupu dostanete, stejně jako například v Aquaparku v Čestlicích, hodinky s čipem, na které se vám načítá útrata, kterou zaplatíte při odchodu. K jídlu zde najdete fastfood i zdravou variantu. Během letních prázdnin je Toboga otevřena od 10 do 19 hodin.

Vstupné se liší podle věku a času, který zde strávíte. Toboga má i happy hours, kdy je vstup levnější, a to mezi 17:00 - 19:00. Za dítě od 1 roku zaplatíte za hodinu 199 Kč, celodenní vstupné pak vyjde na 389 Kč. Za dospělého na hodinu dáte 69 Kč, celodenní vstupné vyjde na 99 Kč.

Království železnic na pražském Smíchově

Nejen malí kluci ocení tento unikátní projekt v Praze, který zkrátka stojí za návštěvu! Čeká vás tu 600 m2 modelového kolejiště a to není zdaleka všechno. V Království najdete funkční simulátory, virtuální realitu, RC modely, autodráhy, dílnu stavebnice Merkur, Řádírnu Tondy Obala i foto koutek pro zvěčnění vzpomínky.

Základní vstupné pro dospělé, děti do 15 let, studenty, seniory, ZTP je 260 Kč. Pro děti do jednoho metru v doprovodu dospělé osoby je vstupné sníženo na 50 Kč. Otevřeno mají od pondělí do neděle včetně svátků od 09:00 do 19:00. Vzhledem k rozsahu expozice zakoupíte poslední vstupenky v 18:00.

Muzeum LEGA

Jde o největší soukromou sbírku Lega na světě. Muzeum nenajdete jen v Praze na Starém Městě, jsou také v Kutné Hoře, Špindlerově Mlýně, Jeseníku a Poděbradech. Pražské muzeum je z celé pětice největší. V Kutné Hoře najdete dokonce LEGO Hotel. Na ploše 420 m2 se nachází dvacet tematických expozic obsahujících dohromady 3 000 unikátních modelů, které jsou složeny z více než 1 000 000 kostiček.

V Praze najdete například Karlův most složený z kostiček Lega, Národní muzeum, Staroměstský orloj nebo Národní divadlo. Najdete tu ale také italskou Fontánu di Trevi nebo Krtečka. Jsou tu také expozice věnované rytířským soubojům, Star Wars nebo Harry Potterovi. V pražském obchodě si také můžete zakoupit některé historické sety.

Pokud koupíte vstupenky on-line, vyjde vás pro dospělého na 265 Kč, pro dítě do 18 let na 170 Kč a pro dítě do 120 cm na 115 Kč. Samozřejmostí jsou zvýhodněné rodinné vstupenky. Momentálně máte na vstupenky dokonce slevu s kódem minus30 ve výši 30 %. Otevřeno mají od 10 do 20 hodin každý den.

Národní muzeum

Tento klenot české historie není jen pro dospělé! Prošlo velkou rekonstrukcí, dá se tam spolehlivě pohybovat i s kočárkem a bude vás to zkrátka bavit! Muzejní komplex je dokonce vybaven přebalovacími pulty, což maminky menších ratolestí jistě ocení.

Mimo jiné najdete v Nové budově hernu Myšárium. Průvodci jsou myš Elvíra a holub Emil. Zóna je inspirovaná knihou Dlouhá noc muzejní myši. Otevřeno má muzeum od 10:00 do 18:00 každý den. Vstupné do muzejního komplexu, kupole a na Czech Press Photo vychází pro dospělého na 350 Kč, děti do 15 let jsou zdarma.

Pokud vyrazíte "jen" do muzea, zaplatíte za dospělého 250 Kč, dítě do 15 let budete mít zdarma. Děti 15 - 18 let platí snížené vstupné ve výši 150 Kč.

Funpark Žirafa

V Žirafě v Čestlicích najdete mnoho zábavných atrakcí pro děti všech věkových kategorií. Některé jsou ale navíc zpoplatněny, na to si dejte pozor. Najdete tu například letadlo, vláček, nafukovací skluzavku, prolézačky, vzdušný vír s balónky nebo oblíbený fotokoutek. A pozor! Mají tu skluzavky s donnutem, kolotoč, palmový kolotoč nebo balónkový bazének.

Nechybí ani koutek s balónky a koutek s atrakcemi pro nejmenší, interaktivní vodní hry a lov ryb, autodrom (i ten plyšákový), trampolína, stonožka nebo opičí dráha. Celodenní vstupné pro děti vychází na 389 Kč, pro rodiče 99 Kč. Pokud využijete jejich happy hours, vychází dítě na 269 Kč, cena pro rodiče se nemění. Děti do 1 roku mají vstup zdarma. Otevřeno mají od 9:00 do 19:00.

HOP ARENA Čestlice

Jde o největší trampolínové centrum a jump arenu v České republice. Najdete tu 12 atrakcí a desítky trampolín. Pro vstup do HOP areny je třeba mít protiskluzové ponožky. Pokud takové doma nemáte, dají se zakoupit i na místě za 60 Kč.

Vstupné vás vyjde na 290 Kč na 1 hodinu, 510 Kč na 2 hodiny a 720 Kč na 12 hodin. Dítě 3 - 7 let od pondělí do pátku do 14 hodin vychází na 195 Kč za 1 hodinu. Od pondělí do čtvrtka mají od 11:00 do 19:00, v pátek od 11:00 do 20:00, o víkendu a během státních svátků je otevřeno od 9:00 do 20:00.

Svět medúz

Unikátní světový projekt, který vám nabídne pod jednou střechou ohromující svět medúz a audiovizuální efekty. Prostor má přes 700 m2 a 38 akvárií, ve kterých je přes 30 druhů medúz. Zabaví tak malé i velké návštěvníky!

Otevřeno je každý den od 9:00 do 21:00. Svět medúz najdete na Praze 4 v obchodním centru Arkády, zastávka metra Pankrác. Základní vstupné pro dospělého je 260 Kč, pro děti 2 - 15 let 170 Kč. Děti do 2 let zdarma.

