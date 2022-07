Jaký kočárek vám na letišti odbaví jako příruční zavazadlo? S touhle vychytávkou si na něj pořídíte ochranný obal do stovky

Ačkoliv potkáte na letišti maminky s nosítkem či šátkem, ne každá žena nošení miluje nebo jí v tom dítko několik hodin vydrží. Potom budete řešit, jaký kočár si můžete vzít až k letadlu. Například na letišti v Praze je k dispozici kočárek k zapůjčení, pokud ten svůj odbavíte už na začátku. Pravdou je, a maminky jistě dají za pravdu, že občas děti ani v cizím kočáru nevydrží a raději zkrátka mají ten svůj.

Na trhu najdeme mnoho těch, které podmínky splní

Asi nejideálnější volbou, kterou můžete k moři vzít, jsou skládací golfky. Ty se svou velikostí vejdou do rentgenového rámu. Pokud cestujete často, vyplatí se vám zainvestovat do speciálního kočáru. Mezi ty nejznámější patří Joolz Aer, BabyZen Yoyo nebo poměrně čerstvý model Bugaboo Butterfly.

Nejde o neobvyklé modely, zakoupíte je téměř u každého prodejce kočátku, maximálně si počkáte na skladovou dostupnost. Cena těchto třech zmíněných modelů se pohybuje okolo deseti tisíc. Vyhledávanou značkou na cestování je také Easywalker, Britax, Zopa, Maxi Cosi nebo Petite&Mars. I populární Cybex má několik modelů, které vám udělají dobrou službu. Alternativu 2v1 nabízí značka Doona Plus, která vyrábí autosedačku na kolečkách.

Všechny tyto tři splňují rozměry příručního zavazadla, stejně tak existují i levnější alternativy. I tak se vám ale může stát, že vám letušky kočárek nedovolí umístit nad hlavu a budete ho muset nechat při vstupu do letadla. Nebojte se. Po přistání ho dostanete samozřejmě zpátky. Pravdou je, že v letadle ho stejně nevyužijete.

Podmínky kočárku do letadla

Pravdou je, že levnější tzv. nízkonákladové společnosti vám kočár na palubu nepustí, i kdybyste se na hlavu stavěli. Je to často proto, že prostor pro uložení příručních zavazadel bývá plný. U těch "lepších" už to budete mít o něco snazší, přesto se nevyhnete pravidlům.

Kočárek nesmí překročit rozměr cca 56 x 46 x 25 centimetrů. Ačkoliv prodejci často garantují svůj výrobek jako kočárek do letadla, nezapomeňte se vždy informovat u společnosti, se kterou poletíte, co vyžadují konkrétně oni.

Na co si dát pozor?

Na podmínky konkrétní letecké společnosti. Každá má totiž ty své a je dobré se informovat dopředu. Ačkoliv je kočárek prodávaný jako "do letadla", přepravní společnost vám ho kvůli rozměrům může na palubě odmítnout. V takovém případě neklesejte na mysli, zkrátka kočár odbavíte jako každé další zavazadlo. Hluboký kočár. V případě, že cestujete s hlubokým kočárem, tj. konstrukcí a korbou, musí být každý tento kus odbaven zvlášť a pravděpodobně ho budete muset odevzdat už při check-inu. Zkuste se ale zeptat, jaké jsou možnosti. Většinou vám ho až k letadlu dovolí. Mezipřistání. Pokud nebudete mít kočár na palubě a máte v rámci svého letu mezipřistání, bude to o něco složitější. Pravděpodobně se totiž ke svému kočáru při mezipřistání nedostanete. Nezapomeňte tak volit jinou alternativu, právě nosítko či šátek. Autosedačka. Některé letecké společnosti umožňují cestovat s vlastní autosedačkou, což je pro dítě pohodlné a bezpečné. Ujistěte se, že právě ta vaše splňuje certifikaci do letadla a jak je to u vaší přepravní společnosti. Většinou je dítě limitováno věkem do tří let.

Nezapomeňte na obal! Máme levný tip

Před uložením do letadla byste měli kočárek uložit do speciálního vaku, případně obalit fólií nebo igelitem. I to však už dnes vychází na letišti poměrně draze, navíc často do posledního momentu potřebujete kočárek v plném provozu.

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete koupit originální vak, neklesejte na mysli! Překvapivě ale levnou a funkční alternativou je vak ze švédského řetězce Ikea. Na rozdíl od těch originálních, které stojí třeba až kolem 5 tisíc, stojí totiž 79 Kč a takové složené golfky hravě pojme. Výrobek se jmenuje DIMPA a najdete ho zde. Pro účely toho, aby se vám kočárek při přepravě nepoškrábal, tak hravě poslouží. Samozřejmě berte zřetel na to, že originální vaky mají výztuhu, která ochrání kočár o něco více.

