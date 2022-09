V Brně ji na parkovišti srazila formule, Kindlmanová čeká na další operace. Promluvila, jak to bylo a co se nyní změní

Neštěstí se stalo během závodů Masaryk Racing Days v Brně. „Nehoda nás pochopitelně lidsky mrzí a přejeme hlavně co nejrychlejší uzdravení. Ze strany účastníků sportovního podniku i provozovatele areálu byla dodržena všechna předepsaná bezpečnostní opatření. V obecné rovině je návštěvník Masarykova okruhu vždy povinen respektovat provozní řád areálu, to mimo další znamená i dbát na zvýšenou pozornost při pohybu v celém areálu,“ okomentoval událost pro TN.cz mluvčí brněnského okruhu Petr Boháč.

Máme si z toho prohlášení vzít, že si za to modelka mohla sama, protože nedávala pozor? Pokud byla dodržena veškerá bezpečností opatření, jak tvrdil pan Boháč, je velká záhada, jak k něčemu podobnému vůbec mohlo dojít. Zeptali jsme se přímo Kindlmanové, jak to vidí ze svého pohledu.

Jak se pár dní po nehodě cítíte?

Upřímně, byl to šok, stále jsem to ještě úplně nepochopila. Ráno vstanete a jedete do Brna na přehlídku. Zaparkujete na parkovišti, kde si myslíte, že jste v bezpečí mimo okruh, a během hodiny se vám na tomto místě obrátí život vzhůru nohama.

Iveta Kindlmanová

- od dětství se věnovala tanci a zpěvu

- byla členkou taneční a pěvecké skupiny Miss Dalmateens

- natočila několik reklam, videoklipů a filmů.

- stala se držitelkou titulu Czech&Slovak Photogirl 2020, SUPERMISS media 2018 a Czech Beauty Star 2015

Co se přesně stalo?

Šla jsem si s ostatními modelkami, které šly se mnou na přehlídku, do auta pro věci. Stály jsme přibližně metr od auta. Najednou slyším túrování motoru, rychle se otáčím za zvukem a vidím otce s malým dítětem, jak těsně uskakují před formulí. Holky a další lidi utíkali směrem za naše auto. Pak byla rána, v tu chvíli jak kdyby se všechno zastavilo, pamatuji si, že jsem viděla bílé světlo. Pak jsem se probudila na zemi, v křiku lidí a cítila jsem nesmírnou bolest. Doufám, že z toho bude jednou jen veselá historka pro moje děti a nebudou trvalé následky.

Víte, kdo vás srazil?

Byl to opravdu velký šok, v tu chvíli jsem byla vděčná, že vůbec vnímám. Matně si pamatuji, že formule byla zelená. Kamarádka celý incident stihla natočit a s ní i další lidé, takže mám videa z různých uhlů, kde je vidět, že řidič jede nepřiměřenou rychlostí a nebezpečně v úseku plném lidí.

Jak se řidič vozu zachoval, snažil se pomoci?

Pamatuji si, že formule odjela. Pro řidiče poté někdo doběhl a přivedl ho. Nepromluvil na mě, na nic se nezeptal. Mohl být také v šoku, ale upřímně jsem čekala jiné chování.

Dvě další ženy stačily uskočit, vy jste takové štěstí neměla. Stála jste v nebezpečné zóně, nebo jak je vůbec možné, že tam auto vjelo?

Měla jsem bohužel nevýhodu, že jsem k formuli při příjezdu stála zády. Netušila jsem, že formule pojede po parkovišti, kde chodí lidi, nikdo nám neřekl, že je tam nebezpečná zóna.

Jaké zranění jste tedy utrpěla?

Zranění bylo dle docenta Kautznera vážné. Když ale na sále koleno otevřeli, zjistil, že je situace ještě vážnější, než na rentgenu bylo vidět. Kost byla roztříštěna na spoustu malých kusů. Pan docent tyto kusy musel vyndat, opravit koleno umělou kostí, spravit meniskus a narovnat šlachy tak, abych nohu celou cítila. Operace trvala déle, než měla, ale díky bohu by vše mělo být momentálně stabilizované a v procesu hojení, který nebude krátký.

Čekají vás ještě další operace, nebo jaká je prognóza lékařů?

Měla jsem štěstí, že jsem se dostala do rukou jednomu z nejlepších doktorů v Motole, a to k panu docentu Kautznerovi, kterému tímto ještě jednou moc děkuji, že se mě ujal a operaci zvládl. Další operaci se bohužel nevyhnu, jelikož mi budou muset znovu koleno otevřít a z nohy vyndat nějaké předměty, který koleno teď drží pohromadě. Nejsem doktor a absolutně tomu nerozumím, takže je možné, že jsem nějaké procesy špatně popsala.

Už plánujete rehabilitace? Tušíte, co vás čeká?

Na rehabilitace je teď příliš brzo. Určitě mě čekají dlouhé měsíce, ale začít mohu nejdříve zhruba za dva měsíce.

Kromě modelingu také tancujete. Jak to vypadá dále, budete se moci v dohledné době postavit na podpatky?

Jak lidé mohou vidět i na mých sociálních sítích, živím se focením, přehlídkami a tančením. Když jsem si uvědomila, že všechny tyhle věci pro mě na dlouho dobu skončily, byla to velká rána. Měla jsem naplánováno několik přehlídek, tanečních vystoupení a zakázky na focení, všechno jsem musela bohužel zrušit. Nikdo nedokáže říct, jak se vše bude hojit, zda budou trvalé následky. Každopádně vypadá to, že tanec na profesionální úrovni pro mě nadobro skončil. Samozřejmě důležité je být pozitivni a co si v mysli zamaneš, to taky dokážeš.

Budete věci dále řešit i právní cestou? Přeci jen, když pominu ušlý zisk kvůli zrušené práci, je tu evidentní zdravotní újma...

Důležité je pro mě v tuto chvíli být v klidu. Jak psychicky, tak fyzicky. Určitě to takto nenechám a po částečném uzdravení věci začnu řešit.

Až se uzdravíte, půjdete zase na závody, nebo vás tento zážitek od podobných akcí odradil?

Nevím, jaké pocity budu mít v budoucnu, ale v tuhle chvíli mám z toho samozřejmě strach. Budu se to snažit v hlavě zpracovat a nemít fobii z formulí.

