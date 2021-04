Šanci na další titul pohřbila tragická nehoda. Tiger Woods se málem zabil, i bez alkoholu a drog

Když v roce 2019 vyhrál po 14 letech další turnaj Masters, zdálo se, že je krize Tigera Woodse zažehnána. "Zázračné dítě" profesionálního golfu se však na konci února 2021 dostalo na hranici života a smrti. Nejlépe placený sportovec světa roku 2007 havaroval v automobilu, přežil jen zázrakem, a na stole už pochopitelně leží déle než měsíc zásadní otázka: Je s Tigerem Woodsem všechno v pořádku?

Sexuální skandály

O milovaný sport mohlo sportovce připravit jeho křehké zdraví již dávno. Trápila ho záda, podstoupil několik operací a absolvovat musel dokonce spinální fúzi. Největší problém pro jeho život i kariéru však přišel až s jeho sexuálními skandály.

Minulý rok na podzim se vytasila sportovní stanice ESPN s dokumentem, který odkryl jeho soukromí. Svou manželku podvedl celkem se 121 ženami, za což může údajně jeho závislost na sexu. Woods si bral do postele servírky, hostesky, ale také pornohvězdy. Skandál, který v roce 2009 vyšel na veřejnost, stál Tigera manželství s půvabnou švédskou modelkou Elin Nordegrenovou.

Nejmladší vítěz

Tiger Woods se stal ikonou svého sportu. V pouhých 21 letech byl nejmladším vítězem turnaje Masters a jako první sportovec v historii vydělal více než miliardu dolarů. Všechna jeho dřina a snaha být nejlepší vzala za své před 12 lety.

Tehdy bulvární média přišla s podezřením, že Woods udržuje milenecký vztah s Rachel Uchitelovou. Tiger obvinění popíral, ale manželka mu nevěřila. Využila tak chvíle, kdy si golfista v noci vzal prášky na spaní a tvrdě usnul. Jeho jménem následně z telefonu začala po SMS konverzovat se zmíněnou Rachel.

Vše se potvrdilo, Elin manžela vzbudila a ten omámený prášky nasedl do svého Cadillacu, se kterým boural hned u příjezdové cesty. Rozzuřená manželka mu golfovou holí rozmlátila zadní sklo a na místo přijela sanitka a policie. To vše za účasti médií a obrovský skandál byl na světě.

Sexuální závislost

„Podváděl jsem svou ženu, je to nepřijatelné. Moc se omlouvám," sděloval zničený Tiger Woods na tiskové konferenci. Média přicházela s dalšími šokujícími příběhy jeho milenek a slavnému muži se zhroutil život. Rozvod s modelkou ho stál 2,3 miliard korun a od Woodse se odvrátili také sponzoři.

Sportovec se dobrovolně zařadil do programu na léčení sexuální závislosti, ale to nebyl poslední skandál, který musel řešit. V roce 2017 byl zatčen policií na Floridě poté, co řídil pod vlivem drog. Před dvěma roky zvítězil na turnaji Masters, ale na konci letošního února měl vážnou dopravní nehodu a jeho našestkrát zlomená noha drží pohromadě díky úspěšné operaci. Praktikující buddhista tak dostal od osudu další šanci, jak začít už poněkolikáté od začátku.

