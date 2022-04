Mentální anorexie je nebezpečnější, než si mnozí myslí. Sledujte první příznaky a můžete svým blízkým zachránit život

Mladí lidé, kteří problémem mentální anorexie trpí, pak mají až desetinásobné riziko úmrtí oproti z tohoto pohledu zdravým vrstevníkům. Nejen proto by měly rodiny každého takového člověka (nejen mladého) při změně jeho stravovacích návyků rychle zpozornět. Může jít o chvilkový výpadek chuti k jídlu, zaviněný třeba jen banálním problémem, ale není vyloučeno, že se z takového chování zanedlouho rozvine jen velmi obtížně řešitelný problém.

Pozor na první příznaky - kdo je ohrožen víc?

Na co bychom měli dávat velký pozor? Příznaků a projevů, s nimiž se u lidí, trpících mentální anorexií, setkáváme, je poměrně mnoho. Jedním z nich je například přehnaná kritičnost vůči vlastnímu tělu, kdy se nemocný člověk vidí jako „tlustý“ i ve chvíli, kdy má již zjevnou podváhu nebo je jeho tělo v běžných mezích.

Nejčastější příznaky anorexie, na které je třeba dávat pozor:

- nespokojenost s vlastním tělem

- odmítání jídla

- nejrůznější výmluvy

- zhoršení pleti

- zhoršení stavu vlasů nebo jejich vypadávání

- rychlé hubnutí

- deprese, změny nálad

- nadměrné hlídání kalorií

- časté vážení se

- nadměrné cvičení



Příznaky se mohou lišit, ale při každé změně je dobré mít se na pozoru

V takové chvíli by měli zpozornět hlavně rodiče dospívajících dívek, přičemž je zajímavé, že k anorexii tíhnou spíše mladé ženy, které by se nemusely o svůj zevnějšek obávat. Naopak ty skutečně silnější mají mezi nemocnými menší zastoupení. Důležité je připomenout, že ve chvíli, kdy se mentální anorexie rozvine, rozhodně nestačí dotyčnému rodičovsky promluvit do duše, ale je nutné vyhledat odborníka, který má s tímto typem psychické poruchy svoje zkušenosti.

Když mozek nespolupracuje...

Co se děje v mozku člověka, který trpí mentální anorexií? Vědci z University of Carolina San Diego ve své studii odhalili důvody, které vedou k tomu, že tito lidé odmítají jídlo i ve chvíli, kdy mají prokazatelně hlad a tělo přísun živin a energie jednoznačně potřebuje. Zatímco u zdravého člověka pocit hladu motivuje ke konzumaci jídla, u lidí trpících mentální anorexií toto nutné propojení nefunguje tak, jak by bylo třeba, a dotyčný tak nemá potřebu se najíst. „Zkreslení těchto signálů v mozku má dopad na vnímání hladu, motivaci, a naopak vyhýbání se jídlu,“ vysvětlil člen výzkumného týmu doktor Walter Kaye. Právě tento moment tak může vést až k úplnému vyhladovění organismu.

Není to nic tak neobvyklého

Podle stejné studie postihne mentální anorexie v průběhu života 9 žen z tisíce a u mužů jde o 3 ze stejného počtu. Nejnáchylnější k rozvoji této poruchy jsou přitom lidé ve věku od 15 do 24 let, ale rozhodně se nevyhýbá ani jiným věkovým kategoriím. Byly dokonce zaznamenány i případy u dívek v předškolním věku, kdy se tyto děti zhlédly hlavně ve vzoru svých matek, posedlých vzhledem a štíhlostí. Jako jeden z důležitých bodů prevence proto odborníci doporučují zdravý a hlavně přiměřený životní styl rodičů, podporu sebevědomí mladých lidí a rozumný přístup k jejich tělesným proporcím.

Zdroj: Medicalxpress, psychiatryonline

KAM DÁL: Magnát se naštval, pro uprchlíky poslal letadla. Maďary Rusům vyfoukl téměř pod nosem, zachránil i vietnamské děti.