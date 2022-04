Magnát se naštval, pro uprchlíky poslal letadla. Maďary Rusům vyfoukl téměř pod nosem, zachránil i vietnamské děti

Edward Daly byl hodně velký střelec, který se s ničím moc nepáral. Koupil bankrotující aerolinky společnosti Berkovich Steamship Company za neuvěřitelných 50 tisíc dolarů, které vyhrál nedlouho předtím v pokeru. Přejmenoval je na World Airways, což byl hodně odvážný název vzhledem k tomu, že společnost měla pouhá dvě obstarožní letadla.

Brzy ale díky kontraktům s armádou začal vydělávat a flotila se postupně rozrůstala. Byl v podstatě cosi jako dnešní Ryanair, jen v oblasti nákladní a vojenské přepravy. Stal se z něj během pár let miliardář, měl vlastní televizi i banku. Pravidelně přiváděl k šílenství pracovníky leteckých úřadů, kterým vytrvale nadával a měl s nimi hromadu sporů. Dost lidí mu nemohlo přijít na jméno, ovšem pravdou je, že Daly byl velký lidumil a filantrop.

Jeho letadla letěla pro zoufalé Maďary, kterým jejich povstání utopily v krvi kremelské tanky. Maďarům hrozilo to, co teď obyvatelům Ukrajiny – popravy bez soudu a deportace kamsi do hlubin sovětského impéria. Dalyho dva stroje jich spoustu zachránily před smrtí.

Lidé, co mají něco udělat, jen sedí na zadku

Podobná situace se odehrávala v roce 1975 při pádu Saigonu. Dale viděl, k jaké hrůze se schyluje, a poslal do Vietnamu Boeingy 747 a 727 a DC-8. Jeden Boeing pilotoval osobně. Předběhl tak celé Spojené státy, protože americká administrativa se zatím k žádné pomoci Vietnamcům neměla a hodlala zachraňovat pouze své vlastní lidi.

„Lidé, co by měli něco udělat, jen sedí na zadku a odmítají se hnout,“ řekl tehdy Daly médiím poté, co přistál ve Vietnamu. Neměl přitom žádná povolení a celý podnik byl naprosto nelegální. Daly ale svým přístupem zesměšnil a zostudil celou americkou vládu.

Výjevy jako z Kábulu

Na letištní ploše se pak odehrávalo to, co jsme viděli nedávno v Kábulu. Davy lidí tlačící se u letadel, zoufalci sedící na křídlech, nervózní armáda, která musela několikrát střílet do vzduchu. Nakonec musel z pistole střílet i sám Daly, jinak by zřejmě nikdy neodletěl. Když vzlétl, byla to pro všechny na palubě velká úleva. Jak později Daly řekl, nejsmutnější bylo, že na palubě bylo jen 10 žen a jediné dítě. Při druhém letu už vzal do bezpečí 58 sirotků a 28 dospělých.

Operace Babylift

Když si prezident Gerald Ford uvědomil, že z celé akce jeho administrativa vychází jako parta cynických bídáků, protože místo ní zachraňuje děti z Vietnamu soukromník, byl nucen konečně zorganizovat nějakou záchrannou akci.

Zrodila se Operace Babylift. Vojenská letadla létala nepřetržitě do Saigonu a na palubu brala výhradně děti. Celkem to bylo 30 letů a zachráněno bylo 2 500 dětí. Jeden z letounů měl bohužel nehodu a musel nouzově přistát. 78 dětí a 46 dospělých zahynulo v troskách stroje, 173 lidí přežilo.

Byl to Edward Daly, díky komu se věci daly do pohybu. Nevšední podnikatel, který uměl vydělat mraky peněz, ale dokázal se nadchnout pro vyšší dobro a hodlal dát všechny své síly k dispozici, pokud to nebyl ochoten udělat nikdo jiný. Bohatě tak vykoupil své někdy hodně drsné podnikatelské metody a svět na něj díky tomu vzpomíná jako na zachránce dětí z Vietnamu.

