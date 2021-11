Měla čtyři nohy, dvě pánve, dvě dělohy: Myrtle Corbin i přesto porodila pět dětí a dožila se vysokého věku

Prvním a hlavním přáním snad všech rodičů, kteří čekají, že na svět přivítají svého potomka, je, aby bylo jejich dítě zdravé. Rodiče maličké Myrtle se ale hned, jak jejich dcera spatřila světlo světa, museli vyrovnávat se strašlivou zprávou - dítě se narodilo se čtyřma nohama. Bylo to v roce 1868 v Lincoln County v Texasu, a tak tehdejší lékařské možnosti prakticky vylučovaly jakoukoliv pomoc. Rodiče a později i jejich dcera se tam museli s takovou šílenou odlišností zkrátka smířit…

Všechno dvakrát...

Tělo Myrtle Corbin ale nemělo “jen” čtyři nohy. Dvakrát měla i pánev, dokonce i pohlavní orgány nebo konečník. A to vše bylo plně funkční. Není proto divu, že lékaři, kteří měli možnost vidět takového novorozence, nevěřili, že by dívka mohla přežít víc než několik hodin. Ona ale bojovala a svůj život si obhájila na (bez několika dnů) dlouhých šedesát let. A rozhodně přitom neseděla zavřená v pokoji - vlastně to bylo právě naopak.

Dívka putovala do cirkusu

Druhá polovina devatenáctého století dávala postiženým a znetvořeným lidem jedinou šanci na slušnou obživu, a tou byla účast v cirkusové show, kde by svoje tělo předváděli jako hrůzostrašný živý exponát. Lidé byli na takové deformace lidského těla vždy zvědaví a v době, kdy je nemohli vidět v televizi, si mnozí rádi zaplatili, aby něco podobně neuvěřitelného spatřili.

Čtyřnohá kráska

Myrtle bylo teprve třináct let, když její zohyzděné tělo začalo takto vydělávat první peníze - a nebyl to vůbec špatný výdělek. Kromě své deformace ve spodní části těla ale byla tahle žena velmi pohledná. Na fotografii, která by zachycovala jen její obličej, by jistě nikdo nepoznal, jak moc si s ní osud pohrál.

Běžný život čtyřnohé Myrtle

Kdyby se náhodou nějaké ženě zdálo, že je příliš ošklivá nebo zkrátka jiná než ostatní a nemá tak naději na manželství a vlastní děti, měla by se dobře zamyslet a ohlédnout za Myrtliným životem. Tato čtyřnohá žena se dokázala vdát za doktora Bicknella, kterému v dalších letech porodila hned pět dětí. Podle lékařských záznamů odnosila tři z nich v jedné a další dvě ve druhé děloze. Oboje její pohlavní orgány tak zjevně fungovaly bez problémů.

Dlouhý život a po smrti klid

Myrtle se dokázala k životu postavit čelem, a tak v běžném životě tato inteligentní žena dokázala obstarat všechny potřeby domácnosti jako jakákoliv jiná manželka a matka. Tak žila až do své smrti, která ji dostihla pouhých šest dní před šedesátými narozeninami, což byl věk, který by si při jejím narození netroufal odhadnout ani ten největší optimista. Aby měla alespoň po své smrti klid od zvídavých lidí a lékařských výzkumů, nechala její tělo milující rodina pohřbít opravdu netradičním způsobem. Rakev nebyla zasypána hlínou, jak je to běžné, ale zalita do betonu, aby se k ní nedostal žádný nenechavec, kterého by snad mohlo takové tělo zajímat buď z vědeckých důvodů, nebo zkrátka z touhy po senzaci.

Zdroj: Wikipedia

