Čína a Rusko měli společně stavět základnu na Měsíci, Číňané se ale na Rusy vykašlali

Mezinárodní lunární výzkumná stanice ILRS je připravovaný rozsáhlý komplex v blízkosti jižního pólu Měsíce. Mělo jít o výkladní skříň rusko-čínské vesmírné spolupráce. V první fázi byla v plánu výhradně robotická základna, jejíž první základní kameny měly být položeny při čínských misích Change 6, 7 a 8 a při ruské misi Luna 27. Ambiciózní program měl pokračovat prvními dlouhodobými pobyty astronautů na Měsíci někdy v letech 2036 až 2045.

Čína hledá partnera, Rusko už nechce

Pokud by se celý program podařilo realizovat, byla by to velká výzva NASA a západním partnerům, kteří rovněž chtějí na Měsíc umístit své základny. Celý projekt ale dostal podle všeho zásadní trhlinu. Čína na spolupráci s Ruskem již nebere ohled a oznámila, že pro projekt ILRS hledá nového mezinárodního partnera. Je to přímý políček Roskosmosu, který Číňané uštědřili svým ruským kolegům na Mezinárodním astronautickém kongresu (IAC), který se konal před několika dny v Paříži.

Hlavní čínský kosmický představitel na tiskové konferenci vynechal jakoukoliv zmínku o Rusku jakožto hlavním partnerovi projektu. Zástupce konkrétně zmínil, že Číňané jsou otevřeni spolupráci s mezinárodními partnery pro svou misi modulu Chang'e-7. O Rusech nepadlo zkrátka ani slovo.

Podle vedoucího výzkumného pracovníka Marca Alibertiho z Evropského institutu pro vesmírnou politiku není současný rozkol překvapivý: „Ať už jde o vesmír nebo jiné oblasti, Čína má na Rusko velmi realistický pohled a partnerství s Moskvou nikdy nebylo pro Peking nejpreferovanějším výsledkem, protože obě země nejsou přirozenými partnery. Zdá se, že Peking je nyní při svém postupu stále více postaven před obtížné dilema: zda tento vztah proměnit ve skutečné partnerství, nebo od něj úplně upustit."

Rusko ve vesmíru jako kůl v plotě

Jestli Čína opouští partnerství s Rusy kvůli válce na Ukrajině, nebo jsou ve hře jiné důvody, není úplně jasné. Mohou za tím být i západní sankce, které komplikují konstrukci vesmírných lodí a sofistikovaných zařízení v Rusku, finanční náročnost celého projektu nebo další důvody. Každopádně rozpad vesmírné koalice bude mít citelné dopady hlavně na Rusko. To chce opustit vesmírnou stanici ISS a postavit si vlastní, což se nejeví jako reálný plán. Bez účasti na ISS, spolupráce s NASA a současně bez čínských projektů zůstane Rusko ve vesmíru samo. Jeho kapacity a možnosti v této oblasti rozhodně nejsou velké, byť šéfové Roskosmosu a politici nikdy nejdou daleko pro nějaký ten velkolepý plán. Rusku reálně hrozí v horizontu příštích desetiletí těžký úpadek jeho vesmírného programu.

