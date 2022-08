Rusové představili model své vesmírné stanice ROSS. Odborník vysvětlil, proč ve skutečnosti nic nepostaví

Stavba stanice ROSS bude podle vyjádření Roskosmosu probíhat ve dvou fázích. V první fázi by měly být uvedeny do provozu čtyři moduly a ve druhé fázi by měly následovat další dva moduly a servisní plošina. To by mělo dohromady stačit až pro čtyři kosmonauty a vědecké vybavení. Ruská státní média naznačila, že zahájení první fáze je plánováno na roky 2025-2026, nejpozději na rok 2030. Start druhé etapy na roky 2030-2035. Lidská posádka na stanici na rozdíl od ISS nebude na trvalo, ale měla by tam působit dvakrát do roka v omezených intervalech.

Podle odborníka na kosmonautiku a provozovatele serveru Kosmonautix Dušana Majera je celý ruský projekt nereálný. „Abych byl upřímný, tyto plány nevzbuzují mnoho důvěry. Rusko téma svého odchodu z ISS vytahuje na světlo posledních deset let zhruba jednou za tři roky. Aktuální dění tedy není nic nového,“ řekl pro Čtidoma.cz. Věc podle něj naráží na spoustu technických a ekonomických problémů, se kterými se Roskosmos jen velmi těžko vyrovná.

Ruské plány jsou nereálné

„Ruská kosmonautika, stejně jako v případě jiných států, se dělí na civilní a armádní, přičemž druhá jmenovaná měla přednost už dříve a vzhledem k současné situaci tento trend posílí. Civilní sektor, kam spadá i hypotetická stanice, bude mít omezenější prostředky než dnes. I za současné situace má Rusko dlouhodobě problémy s kontrolou kvality svých kosmických strojů. Mohu zmínit třeba mnohaleté patálie s modulem Nauka, který byl vypuštěn s velmi výrazným zpožděním a potkala jej řada závažných poruch. Za této situace se jeví nereálné, že by Rusko dokázalo svou vlastní stanici postavit za méně než 5 let. A i těch 5 let by byl naprosto ideální případ. K vybudování potřebují především finance, kterých bude méně. A peníze budou potřeba nejen k vybudování, ale i provozu orbitálního komplexu, jeho opravám a vylepšování,“ uvádí Majer.

Nikam neodejdou, je to jen divadlo

Podobně skeptický je i k samotnému plánu odchodu z projektu ISS. „Ano, jsem skeptický i k odchodu Rusů z ISS. Jednak o tom hovořili už několikrát a navíc sami nedávno podepsali dohody o tom, že budou ISS používat i v dalších letech. Tato silná prohlášení o odchodu z ISS spíše míří na domácí obyvatelstvo, které se v tématu nemusí tolik orientovat. Domnívám se však, že za 2 roky Rusko ISS neopustí,“ uzavírá pro Čtidoma Majer.

Jeho slova podporuje i vyjádření šéfa NASA Bill Nelson, který médiím během tiskové konference řekl, že žádné oficiální oznámení o odstoupení z ruské strany neobdržel, podle loni podepsaných dohod by se měla životnost stanice prodloužit až do roku 2028 nebo dokonce 2030. Původně měla stanice fungovat jen do roku 2024, tedy do stejného data, ke kterému Rusové chtěli ze stanice odejít.

