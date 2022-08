Smrt v ruském tanku: Buď s vámi vybouchne munice, nebo se usmažíte. Proč jim ale létají věže do nebe?

Za to, že ruským tankům létají věže do nebe, může konstrukční chyba, konkrétně fakt, že ruské tanky skladují až 40 střel v zásobníku hned pod dělovou věží. I nepřímý zásah tak může způsobit vzplanutí veškeré munice uvnitř stroje, což celou věž obvykle vystřelí několik metrů do vzduchu. Ukrajinci dokonce pořádají neoficiální soutěž v tom, kterému tanku, jejž právě zničili, vylétne věž nejvýše.

Situaci pro ruské tanky zhoršuje nasazení různých protitankových střel jako Javelin nebo NLAW. „Dopadající protitanková střela způsobí uvnitř tanku teplo, výbuch a fragmentaci. Tím se zapálí výbušný materiál na palubě i palivo tanku. Náhlý masivní nárůst tlaku způsobí, že se věž odpálí takzvaným "jack-in-the-box" efektem, který ji může vymrštit desítky metrů od věžového prstence. Extrémní výbuchy mohou zdemolovat celý tank,“ vysvětluje Owen.

Osádka sedí na sudu s prachem

V takovém případě je smrt celé posádky tanku okamžitá. Velitel a střelec totiž sedí rovnou na munici, což znamená, že letí vzhůru společně s věží, ovšem již mrtví. Ukrajinci dokonce zveřejnili video, kde věž tanku dopadla na dalšího vojáka a zabila ho.

Kdo nevybuchne, ten se usmaží

Šanci pro posádku by mohlo teoreticky představovat to, že by měla v době zásahu otevřené poklopy. „Ani to moc nepomůže. Pokud jsou poklopy otevřené a vznítí se pouze pohonná hmota na palubě, může dojít k velmi rychlé deflagraci, což je v podstatě jiné slovo pro uvaření. Tank zanechá z větší části neporušený, ale zcela ho zevnitř spálí. Ani tuto záležitost samozřejmě není možné přežít,“ dodává Owen.

Západní tanky těmito problémy netrpí, protože munici nesou v odděleném prostoru, který je navržen tak, aby odváděl výbuch od posádky. Rusové své tanky napěchovali municí a také palivem umístěným přímo ve věži, což je pro posádku extrémní riziko. Na životech vojáků v Rusku příliš nezáleží, řešení je úsporné, díky němu mají ruské tanky o jednoho člena posádky méně (nabíječe), protože tanky používají automatický nabíječ.

T-90 hoří jasněji

Ukrajinci přišli v poslední době se zjištěním, že Rusové nasadili na Ukrajině nové typy tanků T-90, což má být to nejlepší, co mají k dispozici. Tyto tanky při zásahu explodují jasněji než jejich starší předchůdci. Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry tanku T-90, který byl zasažen dronem. Následovala mohutná exploze.

V komentáři pod videem stojí: „Vidíte ten rozdíl. 93. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády dospěla k závěru, že nejnovější ruský tank T-90 exploduje mnohem jasněji než jeho zastaralí předchůdci.“ I tento tank má pouze tříčlennou posádku a téměř veškerou munici a palivo opět uskladněné ve věži. Soutěž o nejvýše vystřelenou tankovou věž tak na Ukrajině bude dále pokračovat.

