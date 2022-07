Rusové se naštvali: Z ISS odcházíme, postavíme si vlastní, odborníci ale kroutí hlavou

Pro ruský program vesmírných pilotovaných letů bude odchod z ISS podle odborníků velkou ranou. Rusové jsou ale zřejmě rozhodnuti, jak řekl nový šéf vesmírné agentury Ruskosmos Jurij Borisov.

„Samozřejmě, že splníme všechny své závazky vůči našim partnerům, ale rozhodnutí opustit tuto stanici po roce 2024 bylo přijato. Myslím, že do té doby začneme sestavovat ruskou orbitální stanici," řekl Borisov přímo prezidentovi Vladimiru Putinovi. Stavbu ruské orbitální stanice označil za hlavní "prioritu" domácího kosmického programu.

Spojené státy uvedly, že je toto oznámení zaskočilo. „Je to nešťastný vývoj vzhledem ke kritické vědecké práci prováděné na ISS, k cenné profesionální spolupráci, kterou naše kosmické agentury po léta udržovaly," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price. Šéf NASA Bill Nelson v prohlášení pro agenturu AFP uvedl, že agentura „nebyla informována o rozhodnutí žádného z partnerů, ačkoli pokračujeme v budování budoucích kapacit, abychom zajistili naši hlavní přítomnost na nízké oběžné dráze Země."

Bude jako byt staré dámy

Ruský odborník na vesmír Vadim Lukaševič uvedl, že v zemi, na kterou jsou uvaleny přísné sankce, nemůže kosmická věda vzkvétat. „Pokud ISS v roce 2024 přestane existovat, nebudeme mít kam létat. V sázce je samotné zachování pilotovaných letů v Rusku, rodišti kosmonautiky," řekl Lukaševič agentuře AFP.

ISS v datech

- v provozu od roku 1998

- první stálá posádka nastoupila v listopadu 2000

- posádka 7 lidí (3 Američané, 3 Rusové, 1 Italka)

- délka 73m/šířka 109m

- Stanici jako celek nikdo nevlastní, každý stát vlastní své moduly

- Stanice je rozdělena na americký a ruský segment, všechny neruské moduly patří do amerického segmentu

Rusové už teď podle něj nemohou plánovat více než několik měsíců dopředu kvůli vědecké a technologické izolaci Ruska. Stavba nové orbitální stanice by podle něj Rusko vrátila zpět do 80. let minulého století. Nevěří ani v to, že by byla technicky na současné úrovni. „Bude archaická, jako byt staré ženy, s tlačítkovým telefonem a gramofonem," řekl doslova Lukaševič.

Stavba stanice zabere deset let

Další analytik Vitalij Jegorov se dokonce domnívá, že Rusko postavit novou stanici prostě nedokáže. „Ani v roce 2024, ani v roce 2025, ani v roce 2026 nebude ruská orbitální stanice," řekl Jegorov agentuře AFP. Stavba stanice zabere podle něj deset let a bude vyžadovat opravdu masivní finanční dotace. Je otázka, jestli na to ještě někdy Rusko bude mít peníze.

Podle Jegorova se se bude muset odložit celý program vesmírných letů s lidskou posádkou na několik let nebo dokonce na neurčito. Pro Rusko by to byla velká rána pro národní hrdost a sebevědomí. Země, která vyslala do vesmíru prvního kosmonauta, by nebyla schopná posílat žádné další lidi do vesmíru.

Sojuzy už nejsou potřeba

Ruský vesmírný program se i tak potýká s velkými problémy, které souvisí s nedostatkem peněz, obrovskou korupcí a technickými problémy, které měly za následek ztrátu několika družic a kosmických lodí. I proto byl v minulém měsíci vyměněn šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin, známý hlavně různými bombastickými prohlášeními.

Američané dlouho spoléhali na ruské rakety Sojuz, které byly jediným způsobem, jak se dostat na ISS. Díky Elonu Muskovi a jeho společnosti Space X ale mají nyní Američané technologicky velmi zdařilé rakety Crew Dragon a zastaralé ruské Sojuzy už nepotřebují. Je důležité zmínit, že ISS má být po roce 2024 vyřazena z provozu, ačkoli podle americké vesmírné agentury NASA může zůstat v provozu nejméně do roku 2030.

