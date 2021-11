Lidé budou žít ve vesmíru a Země se stane jen místem na dovolenou, tvrdí Jeff Bezos

Bilionář Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a Blue Origin (společnosti, která poskytuje lety do vesmíru), tvrdí, že lidé budou zanedlouho žít ve vesmírné kolonii. Na Zemi v budoucnosti zalítají jen o dovolené.

Za několik málo staletí budou podle Bezose ve vesmíru umístěny obrovské válce, každý z nich bude údajně schopný ubytovat až milion lidí.

Tyto futuristické ubytovny pro statisíce prý budou replikovat přirozené prostředí ze Země. Ve vesmíru by tedy měly být lesy, řeky a dokonce i volně žijící zvěř. Bezos tímto tvrzením šokoval při svém proslovu na Ignatius Foru 2021 ve Washingtonu DC.

„Za několik stovek let budou ve vesmíru přivedeny na svět první děti a budou tam doma,“ řekl v proslovu. „Tyto děti budou zkrátka znát jen život ve vesmíru, kde budou žít v koloniích. Zemi navštíví možná jen o jedné z dovolených,“ pokračoval.

Blue Origin, společnost, která je jak výrobcem vesmírné techniky, tak i poskytovatelem letů do vesmíru, představila první koncepty toho, jak budou lidé ve vesmíru pobývat.

Zakladatel společnosti popsal klima ve vesmírných biomech jako „na jednom z havajských ostrovů, konkrétně na Maui“. Toto klima by se navíc podle Bezose nemělo během roku nijak měnit.

Dále se o futuristickém bydlení ve vesmíru vyjadřoval také v rozhovoru pro The Guardian, kde uvedl, že by tam jeho obyvatele neměly potkat běžné přírodní ukázy, jakým je déšť, ale také zemětřesení.

Teorie z roku 1976

Bezos ale nebyl prvním, který s tímto ambiciózním plánem přišel. Tento nápad se objevil už v roce 1976. Bydlení ve vesmíru tehdy popsal fyzik Gerard O'Neil z univerzity Princeton. Celá kolonie je proto pojmenována O'Neil na jeho poctu.

Teorie z roku 1976 tvrdí, že bude možné žít i na jiných planetách než na Zemi, a s tím Jeff Bezos naprosto souhlasí.

Bilionář během svého proslovu také odrazoval od extrémních pokusů o udržení života na Zemi. Jsou podle něj velmi náročné a neposkytují požadované výsledky. Těmito způsoby by se nám prý podařilo zvětšit prostor, který by mohli lidé volně obývat jen tak, aby na něm mohlo žít 20 miliard lidí.

Toto "pouhé" zdvojení počtu lidí, kteří by na zemi mohli pohodlnně žít, podle Bezose není ideálním výsledkem, zkrátka nestojí za to. Mimochodem také prohlásil, že věří v mimozemšťany. „To je přeci jasné, že existují, jak by nemohli, když existuje tolik galaxií.“

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Země se nachází v obrovském magnetickém tunelu, tvrdí vědci.