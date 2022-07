Čína obsadí Měsíc a bude ho okupovat, obávají se v NASA

Pro Čínu je Měsíc dlouhodobě cílem číslo 1. Zatímco americký vesmírný program se tříští do různých směrů a míří i na Mars (minimálně Elon Musk to tak vidí), Čína nijak nezastírá, že její snahy vedou na Lunu. V roce 2013 přistála na Měsíci čínská sonda Chang´e 3. Loni pak Číňané úspěšně umístili svou sondu také na Mars, což se jim povedlo jako druhému národu na světě.

Do konce tohoto desetiletí hodlají čínští astronauti přistát na Měsíci. A právě tady začínají obavy NASA, které explicitně vyjádřil její šéf Bill Nielsen. Celý čínský vesmírný program totiž má pod palcem armáda, tak, jako to dříve bylo v Sovětském svazu. Vesmírný program byl jen jakýmsi logickým pokračováním balistického raketového vojska. China National Space Administration je čínská obdoba NASA, jenže je to vojenská organizace. Podle Nielsena je jasné, že Čína hodlá de facto vojensky obsadit Měsíc.

Stálá stanice na Měsíci

„Čínský vesmírný program má původ v armádě a čínský národ je známý tím, že krade nápady a technologie,“ nechal se slyšet Nielsen. Čína podle něj do roku 2035 dokončí stavbu své vlastní lunární základny, což bude poprvé v dějinách lidstva, kdy bude mít Měsíc stálou lidskou posádku.

Čína bude určovat pravidla

Číně se pochopitelně tato interpretace nelíbí, tvrdí, že jí Američané pomlouvají a že žádné obsazení Měsíce nehrozí. Jenže tak to je s představiteli všech totalitních režimů – prostě když je potřeba, klidně lžou. Jestliže by Čína skutečně měla na Měsíci stálou základnu, velmi jednoduše by mohla podlehnout pokušení vyhlásit jej za své území s tím, že jej bude bránit.

Že je to nesmysl? Pokud se svět dostane do situace, kdy budou čínští kosmonauti trvale přítomní na Měsíci, bude to Čína, která bude určovat pravidla, a nikoliv my. Mezinárodní právo dostává na zadek na Ukrajině, v Jihočínském moři i na mnoha jiných místech světa, není důvod se domnívat, že na Měsíci se bude hrát fair play.

