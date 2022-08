Konspirace o přistání na Měsíci: Vyvrátí ji dnes už i malé dítě, nebo je na ní něco pravdy?

Počátky nejslavnější konspirace se táhnou do roku 1976, kdy bývalý námořní důstojník Bill Kaysing vydal knihu Nikdy jsme neletěli na Měsíc: Americký podvod za třicet miliard dolarů (We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle).

V ní popisoval, že NASA od počátku věděla, že přistání musí být neúspěšné, protože pravděpodobnost úspěchu vypočítala na pouhých 0,0017 procent. Aby si ušetřili mezinárodní ostudu a ponížení, šéfové NASA se rozhodli, že peníze určené na program Apollo investují do krycí operace, která má veřejnost přesvědčit, že se mise podařila.

Namočili do toho Kubricka i Clarka

Dál už věc žila vlastním životem. V osmdesátých letech se jí chytili zejména příznivci teorie placaté Země, kteří přidali takové detaily, jako že celé přistání jako film režíroval Stanley Kubrick na základě scénáře Arthura C. Clarka. Všechny mělo zaměstnat na projektu studio Walta Disneye. Konspirace tím začala zahrnovat celebrity a známé postavy filmového průmyslu.

Přestože NASA i různí odborníci od té doby opakovaně vyvrací celou věc jako nesmysl, konspirační teorie žije a dokonce se díky sociálním sítím a internetu nebývale šíří. Na youtube je bezpočet videí s touto tematikou. Využívají se pseudovědecké argumenty o různých stínech a úhlech, které mají dokazovat přítomnost umělého osvětlení, fakt, že na nebi nad modulem nejsou vidět hvězdy atd. Jedna část teorie tvrdí, že NASA měla od počátku příliš malý rozpočet na celou misi, takže bylo jasné, že se nemůže uskutečnit.

S tím ale nesouhlasí odborník na kosmonautiku ze serveru Kosmonautix Dušan Majer. „Program Apollo byl dítětem studené války, a proto měla NASA tak královský rozpočet na jeho realizaci. Doprava člověka na Měsíc byla jedním z prostředků, jak spolu USA a Sovětský svaz na dálku válčily,“ říká pro Čtidoma.cz Majer.

Už z toho důvodu je podle něj vyloučeno, že by Američané celou věc fingovali. „Jedna strana bedlivě sledovala tu druhou. Pokud by Američané na Měsíci nepřistáli, Sověti by to věděli. Nedokážu si představit, že by si nechali ujít jedinečnou příležitost ukázat před celým světem na svého úhlavního nepřítele a označit jej za lháře,“ dodává Majer.

Podle amerického vědce Jamese Longuskiho by konspirace všech misí Apolla zahrnovala nejméně 400 000 lidí pracujících na programu Apollo, z nichž by ani jeden nesměl promluvit po dobu nejméně deseti let. Taková věc by se prostě nedala utajit.

Máme fotky modulu na Měsíci

Podle Majera jsou ale důkazy hmatatelné a může si je najít každý. „Velmi pádným důkazem jsou družicové snímky. Na oběžné dráze kolem Měsíce je již více než deset let sonda LRO, která má k dispozici perfektní snímkovací přístroj LROC. S jeho pomocí se podařilo v dost slušném rozlišení nafotit velkou část povrchu Měsíce včetně míst přistání programu Apollo. Jelikož na Měsíci není atmosféra, která by je poškodila, bylo možné i po desítkách let vyfotit nejen samotné přistávací moduly, ale i vozítka, která astronauti používali, přístroje, které umístili na povrch, nebo dokonce i cestičky, které vyšlapali v lunárním regolitu. Všechny snímky jsou veřejně k dispozici na internetu, vyvrátit tuhle teorii si tak může každý,“ uvádí Majer.

