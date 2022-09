Jana (28): Tajila jsem před partnerem pravdu, byly v tom drogy i sex. Sama si můžu za to, že vše prasklo

Kdyby se udělovala zlatá medaile za krásný vztah, Jana s Josefem by ji dostali hned několikrát. Žádné problémy, všechno čisté jako horská studánka. „Byl to můj první takto pohodový vztah. Ale asi to bylo tím, že jsem předtím měla samé blázny,“ hořce se usmívá sympatická blondýnka.

Uvědomila si to pozdě

Náhoda tomu chtěla, že se s kamarádkou zdržela o něco déle na "drinku" a požádala přítele, aby jí ve věcech našel pár papírů, které potřebovala na další den do práce. „Mně vůbec nedošlo, kde je mám, u čeho jsou. Vlastně mi to docvaklo asi za hodinu po další skleničce, ale bohužel už bylo pozdě.“

Jana šla domů s malou dušičkou. Uvědomovala si, co všechno svojí prosbou možná natropila. Hned mezi dveřmi zjistila, že její strach byl oprávněný. „Stál tam Josef, v ruce držel několik balíčků s věcmi, které ke mně patřily v minulosti. Nechala jsem si je, abych nikdy nezapomněla, jak jsem byla hloupá.“

Zjistil toho mnohem víc

Vysvětlovat ale partnerovi, proč má v pracovním stole zamčený gram toho, dva gramy tamtoho atd., nemělo příliš smysl. „On něco málo tušil. Pár věcí z minulosti jsem mu řekla, ale zároveň jsem přísahala, že už jsem s tím skončila a nikdy se k tomu nevrátím. Teď mi to evidentně nevěřil. Vlastně se ani nedivím.“

Pro Janu ten večer znamenal konec vztahu. Ne hned, několikrát si zkusili věci vyříkat. Ale Pepa zároveň začal pátrat, vyptával se. „Přišel na spoustu věcí, které bych mu nikdy sama neřekla. Drogy, sex a tak. Prostě jsem to zase podělala...“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Hubnutí: Potravina, která vám pomůže zbavit se tuku a zahnat hlad.