Jeden z nejmocnějších mužů neapolské mafie je po smrti. Ve vězení si zřídil kancelář, odkud objednával vraždy

Většinu svého dospělého života strávil Cutolo ve vězení, což mu však nebránilo k tomu nadále pokračovat v mafiánských válkách, ve kterých hlavně v osmdesátých letech zaplatilo několik stovek lidí svým životem. Jeho vězeňská cela byla v podstatě kriminální kanceláří, odkud nadále řídil podsvětí a objednával si vraždy nepohodlných lidí a svých nepřátel.

Vazba na politiku

Raffael Cutolo byl mocný hlavně díky svým vazbám na nejvyšší patra politiky. Autor knihy Camorra Roberto Saviano je jedním z těch, kteří o struktuře jeho “vládnutí” vědí opravdu mnoho. "Vzhledem k jeho silným vazbám na politiky byl Cutolo kouskem italského státu," byl velmi silný, víc než předseda vlády”, vysvětluje pro zahraniční tisk v reakci na jeho úmrtí ve vězení.

Svou první vraždu provedl ve 22 letech a odsouzen byl na 24 let. Ve vězení vyzval na souboj tehdejšího prvního muže mafie Camorra, ten se k domluvenému střetu nedostavil, čímž si získal velký respekt u spoluvězňů. Na začátku sedmdesátých let tedy z vězení začal rekrutovat novou formu Camorry. Cotulo proměnil organizaci ve velmi agresivní skupinu, která do svých řad tahala hlavně velmi mladé lidi.

Z vězení jako šéf

Za normálních okolností italští šéfové mafie řídili své organizace, ale kvůli tomu, že už ve své vrcholné pozici do vězení nastoupili. To Cotulo do vězení přišel jako obyčejný kriminálník a odešel jako šéf Camorry. Na začátku 80. let rozpoutal i ve své organizaci vnitřní válku, která stála život stovky lidí.

Za několik vražd na objednávku dostal nakonec čtyři doživotní tresty. Z vězení dokonce díky umělému oplodnění počala jeho žena dceru. Za svůj život byl velmi sdílný vůči médiím, čímž vytvářel podobný mafiánský kult, jako kdysi dokázal Al Capone. Nikdy však nespolupracoval s policií a vyšetřovateli, takže si vzal všechna svoje tajemství do hrobu.

