Podzimní jídelníček: Víte, co byste měli jíst v tomto ročním období a proč?

Podzim už je v plném proudu a většina z nás tak vyměnila sukně a šaty za džíny a pletené svetry. Změna ročního období by se měla odrazit ale i v naší kuchyni. Jíst celý rok stejně totiž rozhodně není ideální, můžeme tak přispívat k vzniku hormonální nerovnováhy nebo pociťovat úbytek energie.

Naše těla se během roku mění, je proto nutné myslet na to, co náš organismus v dané roční období potřebuje. Na podzim a v zimě je velmi důležité zařadit do našeho jídelníčku více teplých jídel, abychom naše tělo zahřáli zevnitř.

Ideální je soustředit se na potraviny, které nám pomohou s vyrovnáním naší hormonální hladiny, ale zároveň i se správnou funkcí našeho imunitního systému. Spolu s podzimem totiž začíná i sezona nejrůznějších viróz a nachlazení.

Jaké potraviny zařadit do podzimního jídelníčku?

V naší stravě by v tomto sychravém ročním období rozhodně neměly chybět následující potraviny:

Kořenová zelenina: dýně, mrkev, tykev a batáty

dýně, mrkev, tykev a batáty Zelená zelenina: celer, brokolice, špenát, kapusta, rukola a artyčoky

celer, brokolice, špenát, kapusta, rukola a artyčoky Ovoce: jablka, granátová jablka, citrusové plody a hrušky

jablka, granátová jablka, citrusové plody a hrušky Ryby: treska jednoskvrnná a mořský okoun

treska jednoskvrnná a mořský okoun Byliny: skořice, zázvor, kurkuma, rozmarýn, tymián, bazalka a kopr

skořice, zázvor, kurkuma, rozmarýn, tymián, bazalka a kopr Obiloviny: oves, hnědá rýže, quinoa a proso

oves, hnědá rýže, quinoa a proso Luštěniny: cizrna, fazole, čočka a sója

Ke snídani si můžete dopřát například lahodnou a teplou ovesnou kaši. Stačí jen ovesné vločky povařit v mléce či ve vodě do té doby, než zhoustnou, a vmíchat do kaše trochu skořice. Tuto podzimní snídani si můžete osladit medem a navrch přidat nakrájené hrušky či jablka.

K obědu si můžete dát "teplý salát" z obilovin dle vašeho výběru, doplněných kořenovou zeleninou a luštěninami. Směs zalijte dresingem nebo jen olivovým olejem, posolte, popepřete a máte hotovo.

K večeři si můžete připravit teplou zeleninovou polévku nebo si upéct rybu se zeleninou.

Zdroj: Humboldt

