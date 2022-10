Anna (47): Při hádce mi manžel vrazil facku. Odpuštění byla moje největší chyba

„Když vám vyletí dítě z hnízda, najednou je to úplně jiná realita. Neměla jsem vlastně ani důvod vařit, uklízet. Něco, respektive někdo, tak prostě chyběl,“ začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz Anna. Josef ale neměl pro Anniny chmury pochopení. „Prosím tě, nezačínej zas, říkal mi, když jsem si posteskla, jak je tam prázdno.“

Manžel si našel milenku

Jenže netrvalo dlouho a dvojice se začala denně hádat. „Vadilo mi na něm vše. To, že přijde domů a hned sedá s pivem k televizi, že mi s ničím nepomůže. Nevadila mu odlupující se zeď, auto ve špatném stavu. Nic nezařídil,“ pokračuje. „Nakonec si našel milenku.“

To, že má Josef milenku, zjistila Anna poměrně brzy. Nikdy si totiž nezamykal telefon, nebyl žádný technologický nadšenec. Dvojice byla zvyklá, že když jednomu z nich pípne telefon, ten druhý se podívá a případně mu ho podá. Když se ale Anna jednou do telefonu podívala, Josef začal strašně vyvádět. „Křičel na mě, co si to dovoluji, co mu lezu do soukromí. Ta reakce mi přišla divná, tak jsem pro ten telefon prostě sáhla a viděla jsem tam zprávu, která byla víc než evidentní. Ve vzteku jsem po něm ten telefon hodila.“

Udělala jsem chybu, že jsem mu to odpustila

„Jenže v tu chvíli mi přistála taková facka, že jsem se v kuchyni složila na podlahu. V šoku jsem na něj zírala, vytryskly mi slzy a ptala se ho, co to dělá.“ Josef se hned začal omlouvat, vysvětlovat a prosit o odpuštění. Říkal, že ho rozčílilo narušení soukromí a že už se to nestane. Slíbil milenku opustit. Po několika dnech Anna svolila, že na to zapomenou.

Jenže možná právě tehdy se stala facka nástrojem, jak vyřešit všechny neshody. „Už ani nespočítám, kolikrát do mě pak strčil nebo mi jí dal znovu. Jako by překročil hranici, za kterou už se nikdy nevrátil. Měl pocit, že může, že to zase odpustím.“ Anna vydržela takové jednání další dva roky. Už ani nespočítá chvíle, kdy svého muže vlastně nepoznávala. Stále víc se měnil k horšímu, začal také dost pít.

„Člověk si zvykne asi na všechno. Až když jsem se seznámila s v práci s Jarkou, jednou jsem jí u skleničky vína řekla, co se u nás doma děje. Pomohla mi otevřít oči.“ Právě Jarka přesvědčila Annu, že to, co zažívá, není normální. Nebylo to ale hned. Stále totiž někde ve skrytu duše věřila, že se její manžel změní. Nakonec to vzdala a momentálně se s Josefem rozvádí. Ačkoliv svádí krutý boj o majetek, svého rozhodnutí nelituje. „Dnes už bych to neodpustila ani poprvé,“ říká.

