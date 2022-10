Milada (59): Žárlím na vlastní dceru. Splnila si sen, na který já jsem neměla odvahu

"Anežka je chytrá holka, dnes už vlastně žena. Dobře se učila, nikdy s ní nebyly žádné problémy. Během vysoké školy odjela na jeden semestr do Říma, druhý strávila v Londýně. Hned, co udělala státnice, strávila léto v Americe," začíná své vyprávění pro ČtiDoma.cz Milada. Právě tam také Anežka potkala svého manžela.

Plavat s delfíny byl její velký sen

Seznámili se na programu "Work and Travel", kde dělala Anežka plavčici. Kus léta pracovala a pak procestovala Ameriku. Nechyběly ani Bahamy nebo New York. Právě to jí Milada závidí. "Nikdy jsme se s manželem nikam nepodívali. Ani vlastně nevím proč. Nejdřív jsme platili za dům, pak jsme si pořídili psa. Nemá ho kdo hlídat, Anežka má svůj život. Vlastně jsme ji ani nežádali," říká.

Přitom právě cestování byl Miladin velký sen. "Někdy bych chtěla alespoň do toho Egypta, kolegyně říká, že to ani není tak drahé. Prý je tam výlet, kde můžete chvíli plavat s delfíny. Kolikrát jsem to Vaškovi navrhovala, ale on mi řekl, že na to vlastně nejsou peníze. Ale to on už říká pořád. Na všechno."

Manžel cestovat nechce

Závidí proto dceři, že má odvahu vycestovat. Anežka je pořád někde. Neváhá strávit několik hodin u počítače, aby našla levné letenky a odletěla na místa, která ji lákají. A to ačkoliv už má dávno dvě děti. "Kolikrát jsem si říkala, že se pořád někde tahá. Ale ty děti jsou zvyklé lítat odmala, mají to rády," krčí rameny Milada.

Ačkoliv je dcera několikrát zvala s sebou, dokonce jim chtěla koupit zájezd k moři k Vánocům, Milada přiznává, že má vlastně strach někam odjet a moc se jí nechce. Neumí anglicky, a tak neví, co by si s Vaškem v zahraničí počali. Zároveň její manžel žádný cestovatelský nadšenec není a raději si užije chvíle doma na terase.

Tenhle životní styl není pro každého

"Nevím, po kom to ta naše holka má. Ale když mi posílá fotky z cest, jen tiše závidím. Mrzí mě, že já sama jsem nikdy odvahu nenašla. Dnes už to nejspíš nedoženu," přemýšlí Milada. Anežku nikdy k cestování nevedli, našla si v tom zálibu sama, když byla větší. Svému jedinému dítěti jako rodiče úspěch a zážitky přejí, přesto se neubrání někdy pocitu, že právě dcera žije život, jaký pro sebe chtěla ona sama. Poznávat svět, konečně se někam podívat.

Anežka se svým partnerem nouzi o peníze nemají a rádi je do cestování dají. "Já jim pořád říkám, proč si alespoň nevezmou tu hypotéku a nekoupí dům. Nebo ať se vezmou, pořád žijí na hromádce. Hlavně, že jsou co půlrok někde. Asi jsem jiná generace," končí své vyprávění.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotografie u článku je pouze ilustrační.

