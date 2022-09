Nádherný podmořský chrám Blue Hole je ve skutečnosti hřbitovem potápěčů. Co může za jejich smrt?

V okolí jeskyně bylo zaznamenáno úmrtí nejméně 40 potápěčů, ale ve skutečnosti se počet mrtvých odhaduje na téměř 200. Pamětní desky kolem vchodu vzdávají hold mnoha potápěčům, kteří se pokoušeli projít ponořeným jeskynním systémem. I když stále není jasné, co dělá z Blue Hole v Rudém moři nejsmrtonosnější potápěčskou lokalitu na Zemi, předpokládá se, že příčinou je geologická struktura jeskyně.

Podmořská katedrála

Mělký šestimetrový vchod, nazývaný "sedlo", se nachází v blízkosti dahabského pobřeží a padá přímo dolů do hloubky 120 metrů (328 stop). Z díry vede 55 metrů dlouhý tunel známý jako "oblouk", který vede po mořské stěně. Tunel s výškou od podlahy ke stropu 65 metrů a táhnoucí se v délce 26 metrů vypadá podle popisu jako podvodní katedrála.

Navzdory své zlověstné pověsti (nebo možná právě proto) je Blue Hole neuvěřitelně oblíbenou potápěčskou lokalitou, do jejíchž hlubin se badatelé noří téměř denně. Zatímco rekreační potápěče od Blue Hole zkušenější instruktoři varují a snaží se je odradit, někteří hledači vzrušení přesto trvají na tom, že tunel, který vedl k tolika úmrtím, proplují.

Sběratel kostí

Ikonou místa se stal Tarek Omar, potápěčský instruktor z Dahabu, který začal díru zkoumat v roce 1992. Krátce poté, v roce 1997, začal vyzvedávat z hlubiny mrtvá těla potápěčů. S rostoucím počtem těl vytažených z hlubin se Omarovi začalo říkat "sběratel kostí".

Z místních potápěčů a instruktorů, kteří v oblasti pracují, někteří spekulují, že za obrovský počet úmrtí mohou nedostatečné znalosti a zkušenosti některých potápěčů, kteří se chtějí do oblouku pustit. Složitost tohoto geologického útvaru představuje výzvu i pro zkušené potápěče. Hloubka vstupu do oblouku je těžko zjistitelná, pokud potápěči minou vstup a pokračují dolů do hloubky 120 metrů, mohou podlehnout dusíkové narkóze, známé jako "martini efekt". Ta způsobuje fyzické a duševní poruchy podobné účinkům alkoholu, vede ke ztrátě koncentrace a orientace, což má v drtivé většině případů fatální důsledky. Podcenění nesmírné délky tunelu v kombinaci se zvýšenou energií potřebnou k plavání proti proudu proudícímu z otevřeného oceánu způsobuje, že potápěčům dochází kyslík, když se snaží dostat ven skrz oblouk.



Blue Hole je stále nesmírně populární mezi potápěči z celého světa a zřejmě tak zůstane nejsmrtonosnějším místem pro potápění na Zemi.

Zdroj: iflscience.com

