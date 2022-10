Dcera zachránila svou rodinu před jistou smrtí díky hodinám chemie

To, co značí černání stříbra, je dobré si zapamatovat, může vám to totiž zachránit život.

Když Lucy viděla, že její stříbrné řetízky a náušnice změnily barvu, uvědomila si, že v jejím rodinném domě došlo k úniku nebezpečného sirovodíku.

Cítíte zkažené vejce?

Únik sirovodíku doprovází mimo jiné také nepříjemný "pach zkaženého vejce". Rodina z anglického Banbury cítila tento pach několik dní, nevěděli ale, že jde o únik plynu.

Všichni členové domácnosti se tehdy shodli na tom, že musí jít o ucpané odpady nebo nějaký jiný problém s nahromaděným nepořádkem. Vyčistili proto každou skulinku v domě, uvolnili každý dřez, umyvadlo, vanu i toaletu, ale nepříjemný odér je stále neopouštěl.

Na to, co se v jejich domě ve skutečnosti děje, přišli až v momentě, kdy si nejmladší členka rodiny všimla, že se její stříbrné šperky zbarvily na černo, a matně si vzpomněla na to, co se ve škole učila na hodinách chemie. Vtom si uvědomila, že zčernáním stříbra a "pachem zkaženého vejce" se vyznačuje únik jednoho toxického plynu, sirovodíku.

Toxický sirovodík

Mimo jiné si také uvědomila, že únik tohoto plynu může mít vážné negativní účinky na zdraví člověka a v některých případech dokonce i způsobit smrt. Dívky matka v ten moment okamžitě zavolala hasiče, aby jim pomohli identifikovat, odkud nebezpečný sirovodík uniká a jeho proudění do domu zastavili.

Na místo přijeli i záchranáři, kteří všem členům rodiny zkontrolovali životní funkce a přesvědčili se o tom, že neutrpěli žádná vážnější zranění. „Byli tu i lidé, kteří šli zkontrolovat toxiny v našem domě, a záchranáři, kteří nám změřili hladinu kyslíku v krvi a udělali EKG,“ sdělila matka Lucy.

Celá rodina byla okamžitě evakuována a převezena do nedaleké nemocnice. Všichni naštěstí únik nebezpečného plynu ve zdraví přežili a za dva dny se už mohli vrátit domů.

Zdroj: Daily Star

