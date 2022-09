Láska hory přenáší, ale tady naráží. Těmto zamilovaným párům hází klacky pod nohy úřady i jejich rodiny

Angela (56 let, Hazlehurst ve státě Georgia) a Michael (34 let, Nigérie)

Michael se stále potýká s problémy ohledně imigračního víza, což jej nutí setrvávat v jeho rodné Nigérii. Angela ovšem cítí, že ji její milý začíná zanedbávat. Michael si navíc znovu aktivoval účty na sociálních sítích, navzdory tomu, že právě ty byly v minulosti zdrojem mnoha neshod mezi oběma partnery. Tentokrát dokonce šel tak daleko, že si Angelu zablokoval, a ta ho teď podezírá, zda na ni nešije nějakou boudu.

V touze po pozornosti a podpoře od ostatních začíná Angela flirtovat s mužem, se kterým se seznámila na internetu, a aktuálně zvažuje osobní setkání. S předpokládaným brzkým schválením Michaelova víza chce ale dát jejich manželství ještě jednu poslední šanci. Dokážou Angela s Michaelem spravit jejich pochroumaný vztah, nebo pro ně bude všechna tato zátěž zkrátka nad jejich síly?

Elizabeth (31 let, Tampa ve státě Florida) a Andrei (35 let, Moldavsko)

Elizabeth a Andreiovi začíná svítat na lepší časy. Manželé se posouvají na společenském žebříčku – nedávno koupili vlastní dům, Andrei se začíná dostávat do pracovního procesu a Libby zvažuje kariérní změnu, která by ji umožnila zužitkovat její celoživotní lásku k hudbě. Zdrojem konfliktu je ale v jejich případě přesvědčení, že Andrei úmyslně znemožňuje Libby stýkat se s její rodinou.

Reality show 90denní snoubenci: Šťastně až na věky? (90 Day Fiancé: Happily Ever After?), má premiéru v sobotu 1. října ve 21 hodin na programu TLC.

Andreiův vztah k jejím příbuzným byl vždycky přinejmenším komplikovaný – nicméně v momentě, kdy jim je doručen velmi atypický požadavek, že se Andrei má dostavit k dalšímu pohovoru ohledně zelené karty, začnou oba manželé přemýšlet nad tím, zda se někdo nesnaží jejich štěstí zničit. A efektivně tak dostat Andreie ze země.

Jovi (31 let, New Orleans ve státě Louisiana) a Yara (27 let, Ukrajina)

Jovi i Yara si užívají své nové role rodičů malé Mylah. Yara se ale musí potýkat s poporodní depresí, což velmi proměnilo vztah obou manželů. Yaru kromě toho navíc sužuje i stesk po domově, pročež pár zvažuje návštěvu Ukrajiny. Vše ale změnil začátek rusko-ukrajinské války. Yovi a Yara se proto vypraví do Prahy, kde momentálně žije Yařina matka.

Sedmadvacetiletá Yara se ze všech sil snaží pomoci svým bližním se zvládáním krizové situace a dokonce zvažuje, že by jim nabídla možnost žít společně ve Spojených státech. Podaří se tomuto páru vůbec někdy najít klid, navzdory všem klackům, které jim život hází pod nohy?

Ed (56 let, San Diego ve státě Kalifornie) a Liz (29 let, San Diego ve státě Kalifornie)

Cesta Eda a Liz k oltáři je značně trnitá, jelikož partnery opět sužuje nedostatek vzájemné důvěry a snaha jednoho kontrolovat život druhého. Aby toho nebylo málo, Edovi přátelé a rodina pořád vytrvale odmítají akceptovat jeho snoubenku a přijmout ji mezi sebe. Snoubenci jsou přesto odhodláni pracovat na řešení svých problémů a momentálně plánují oslavy svého zasnoubení a také se poohlížejí po společném bydlení. Ve světle všech rodinných a žárlivostních dramat si ale všichni kladou stejnou otázku: opravdu spolu nakonec stanou před svatebním oltářem?

Jenny (63 let, Palm Springs ve státě Kalifornie) a Sumit (33 let, Indie)

Šťastná novina byla oznámena. Jenny a Sumit jsou teď manželé, ale ženichova rodina z toho není zrovna nadšená. Sumitovi příbuzní vehementně odmítají uznat jejich svatební obřad, zatímco Jenny stále víc sužuje stesk po domově. Jejich manželství nezačíná zrovna nejšťastněji; Sumit se i přes to snaží najít způsob, jak napravit poškozené vztahy se svojí rodinou.

Manželé si navíc začínají uvědomovat i to, že velký věkový rozdíl mezi nimi může působit problémy, a že to, co si od manželství slibují, se nemusí nutně setkat s pochopením toho druhého. Podaří se Jenny a Sumitovi najít společnou řeč, nebo se jejich životní cesty nenávratně rozdělí?

Kim (51 let, San Diego ve státě Kalifornie) a Usman (33 let, Nigérie)

Kim, odhodlaná požádat Usmana o ruku, cestuje do Nigérie. Bohužel pro ni se zdá, že ani jedna rodina není možnému manželství příznivě nakloněna. Kimin syn Jamal si myslí, že se jeho matka rozhoduje moc ukvapeně, Usmanovu matku zase nejvíc tíží představa, že si její syn vezme starší ženu, se kterou nebude moct mít děti.

Čím dál delší pobyt v Nigérii navíc Kim nutí čelit výrazným kulturním odlišnostem, jelikož možnost, že si Usman bude muset vzít druhou manželkou, je pořád na stole. Kim je ovšem přesvědčená o tom, že musí být jeho první manželkou, což ji ale dostává do konfliktu s rodinou partnera, která naopak trvá na tom, aby tuto roli zastala mladší žena. Napětí je cítit ve vzduchu – bude Kim schopná akceptovat podmínky Usmanovy rodiny nebo jejich vztah povede do záhuby?

