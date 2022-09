Aleš (33) se pravdu dozvěděl až po svatbě. Byla to podpásovka, tohle mi neměla tajit, říká. Požádal o rozvod

Erika nebyla největší krasavice, kterou kdy Aleš potkal. Měla však neuvěřitelné charisma, uměla věci řešit a hlavně nebyla uplakánek. „Měl jsem vždycky rád silné ženy, které se o sebe v případě potřeby dokáží postarat. A přesně taková byla. Proto jsem se do ní zamiloval, proto jsme se pak vzali.“

Spíš konala, než aby mluvila

Zaměstnance jedné velké společnosti v oblasti gastronomie vždycky udivovalo, že je jeho vyvolená jiná než ostatní ženy. „Nad ničím dlouho nepřemýšlela, málokdy mi něco vyčítala. Byla prostě ženou činu. Raději konala, než aby mluvila.“

Nebylo snad nic, co by jí mohl vyčítat. Vypadalo to tedy, že budou žít dlouhý, spokojený život. A že budou mít velkou rodinu, kterou si Aleš moc přál. Jenomže se ukázalo, že tady je kámen úrazu. „Měla tajemství, o kterém se mi před svatbou jaksi "zapomněla" zmínit. Přitom pro mě šlo o zásadní věc.“

Počkala si, až si mě pojistí

Pro muže, který touží po potomcích, není nic horšího, než když mu jeho manželka zničehonic řekne, že děti mít nemůže. Přesně to se stalo „Byla to od ní nechutná podpásovka. Počkala si po svatbě, aby mě měla pojištěného. Myslela si, že sice budou problémy, ale pak se s tím nějak smířím a "pojedeme" dále.“

Pro Aleše to ale byla pomyslná červená linka, kterou nechtěl překročit. „Šlo hlavně o to, že mi to tak dlouho tajila. Připadal jsem si jako pitomec. Mnohokrát jsme se bavili o budoucnosti, o dětech. Místo pravdy celou dobu mlžila.“

I když se to snažil podle svých slov "prodýchat", nakonec to nešlo. „Pár měsíců jsem se to snažil srovnat v hlavě a přesvědčit sám sebe, že s tím dokážu žít. No, nebylo to možné. Rozvedli jsme se necelých šest měsíců po svatbě.“

