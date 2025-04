Příběh Earlova seznamu. Komedie o pokání, karmě a jednom exgaunerovi

Po čtyřech měsících vysílání byl seriál o Earlovi považován za nejlépe hodnocenou komedii pro dospělé. Sledovalo jej téměř 12 miliónů diváků. Hlavního hrdinu ztvárnil herec Jason Lee a tato role mu vynesla první nominaci na Zlatý glóbus.

Proč už pořad neběží

Hlavní téma se točí kolem gaunera Earla Hickeyho, který se dal na pokání. Mluvil vždy o tom, jak se rozhodl napravit svou karmu a že bude konat dobré skutky. Tato komedie na pokračování běžela v televizi v letech 2005–2009. Kvůli fenomenálnímu úspěchu plánovali filmaři další pokračování, které ovšem narazilo na nepřekonatelná úskalí. Proč tato série tak velice záhy skončila? Příčinou byly komunikační neshody mezi tvůrci a sítí pořadu a studiem.

Zprvu producent Greg Garcia zamýšlel otevřený konec, kdy hlavní hrdina nikdy neměl dokončit svůj seznam 200 chyb, jejž napsal za účelem nápravy své karmy. „Earl si nakonec uvědomí, že jeho nápad odstartoval řetězovou reakci lidí se seznamy a že nakonec do světa vložil více dobrého než špatného,“ vysvětluje Garcia.

Zločinec se smyslem pro čest

Představitel hlavní role Jason Lee se pro tuto postavu dokonale hodil. Jako by mu role byla šitá na míru. Jak herec, tak fiktivní gauner – oba to jsou drsní chlapi a zároveň uzemnění a laskaví. Pro Jasona Leeho to byla výzva, se kterou se popral se ctí. Bohužel natáčení seriálu už dále nepokračovalo. Po čtyřech sezónách další natáčení krachlo, i když si tvůrci stále dělají naděje na pokračování někdy v budoucnu. „Mluvil jsem s Gregem, a i kdybychom měli dát dohromady malou partu a vytvořit si vlastní věc a dát to na internet, určitě do toho jdeme. Ať už můžeme udělat cokoliv, abychom seznam dokončili, cítím to ve vzduchu, je čas,“ vyslovil naději Jason Lee.

Autor sitcomu

Autor sitcomu o Earlovi Greg Garcia obdržel cenu za nejlepší scénář v soutěži Primetime Emmy Awards. Při děkovném projevu se vyjádřil: „Nemám čas poděkovat všem, kterým bych měl.“ A poděkoval především svému učiteli společenských věd a šéfovi, který ho donutil vyčistit žvýkačku z boty. Díky věnoval také své ženě, mámě, tátovi, sestře a synům. „Jsem si jistý, že jsi nějakým způsobem za vše zodpovědný, ale vzal jsi mi vlasy a to není skvělé, člověče,“ nakonec se vyznal Bohu.

Ti, kdo se podíleli na vzniku této komedie, do ní vložili nejen mnoho ze svého smyslu pro humor, ale podařilo se jim skloubit legraci, emoce a morální otázky. Jelikož jde o neukončený příběh, divák může jen tušit, zdali Earl svůj seznam dokončí, nebo ne. A snad se nakonec ještě dočkáme dalších dílů a hlavní hrdina seznam dovrší.

Zdroj: autorský článek

