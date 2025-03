Proč Simpsonovi bydlí ve Springfieldu. A další věci, co o nich možná ještě nevíte

Televizní kritik John O’Connor označil seriál za „nejradikálnější pořad v hlavním vysílacím čase“. Simpsonovi jsou totiž parodií pokrytectví a jejich témata jako nukleární rodina, masmédia, náboženství a medicína jsou podány tak selsky, že diváky na první pohled zaujmou.

Trvalé bydliště – Springfield

Město Springfield je jedním z nejčastějších ve Spojených státech. Matt Groening, otec známého komiksu, měl na mysli Springfield v Oregonu, protože když byl ještě malý chlapec, odehrával se zde televizní pořad „Otec to ví nejlépe“ a on byl celý bez sebe, neboť toto město sousedilo s jeho rodným městem Portland. Když vybíral toto město pro svůj komiks, s vidinou úspěchu si pomyslel: „To bude skvělé, každý si bude myslet, že je to jejich Springfield.“ A když se ho někdo zeptá, který Springfield to je, zdali v Ohiu, v Massachusetts, nebo kdekoliv jinde, vždy potvrdí: „Jo, to je pravda.“

Seriálové město je vlastně odrazem autorova rodiště, které Groening vždy velice miloval. „Nyní se ohlédnu a uvědomím si, jak idylické místo to bylo. Moje rodina bydlela na dlouhé, větrné cestě v malé slepé ulici zvané Evergreen Terrace – také název ulice, ve které Simpsonovi bydlí – a abych mohl navštívit přátele, musel jsem ujít alespoň míli lesem, abych se dostal k jejich domu,“ vypráví Groening.

Jedna velká rodina

Simpsonova rodina je vlastně parafrází autorovy skutečné rodiny. Groening se totiž při kreslení inspiroval u sebe. Jeho otec se skutečně jmenuje Homer a matka Margaret. A má dvě sestry – Lisu a Maggie. Hlavního hrdinu chtěl pojmenovat Matt, ale uvědomil si, že by to nemuselo dopadnout dobře, a tak to je nakonec Bart. Vypadá to, že jeho rodinný život v průběhu dětství byl idylický, ale musely se dodržovat určitá pravidla a kázeň. „Vyrůstání doma znamenalo určité rituály, které se v dnešní době zdají být ztracené, což je o rodině, která je ve stejnou dobu na stejném místě. U večeře jsme všichni společně zasedli k večeři. Pokud jsem se nedopustil nějakého přestupku a pak jsem musel jíst nahoře na schodech v suterénu,“ vypráví.

Bart a Homer

Proč zrovna Bart? Matt Groening na střední škole napsal román o Bartu Simpsonovi, což bylo tehdy velmi neobvyklé jméno pro dítě. I v tomto románě byl Bartovým otcem Homer Simpson. Jméno Bart převzal od vedlejší postavy z románu Den kobylek od Nathanaela Westa. Zajímavé je, že Homer Simpson a skutečný Groeningův otec mají společnou lásku ke zmrzlině – nikoliv ke koblihám. Jméno Homer se za kreslířem Simpsonů táhne jako zlatá nit. Jeho otec i syn jsou Homerové. „Můj otec byl pojmenován po básníku Homérovi. Moje babička byla nenasytná čtenářka. Jednomu synovi dala jméno Homer a druhému Victor Hugo. Je to základní jméno, ale nemohu oddělit jméno Homer od Iliady a Odyssea a od Odyssea, i když je Homer vypravěčem příběhu,“ vysvětluje.

Simpsonovi jsou jako nekonečný příběh. Ať už se v jejich životě děje cokoliv, můžeme se těšit na další epizody plné smíchu a nečekaných zvratů. Simpsonovi nejsou jen seriál, jsou fenomén. A Springfield je jeho epicentrum. Město, které je tak obyčejné a zároveň tak neobyčejné. Místo, kde se zastavil čas a kde se nikdy nepřestaneme smát.

Zdroj: autorský článek

