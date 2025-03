Lovci lebek: elita mezi kriminalisty hledá pohřešované. Pár jejich případů

Nejsou to normální policisté, je to aristokracie mezi kriminalisty, která málokdy mine cíl. Každý rok zmizí tisíce lidí, někteří se najdou, jiní ne. Právě s takovými případy se renomovaní pátrači setkávají denně. Seznamte se s několika případy této skupiny vyšetřovatelů.

Je to zvláštní jednotka, která pátrá po nejhledanějších osobách. Zákulisí jejich práce je složitý mechanismus, při kterém rozplétají i ty nejsložitější případy. Nejedná se o projekt, ale o běžnou policejní funkci.

Vrátili kriminálníky i z Karibiku

Oblíbenou lokalitou českých zločinců se stala Dominikánská republika. Lovci lebek začali tyto pachatele hledat pod heslem „Dominik“. Útočiště zde nalezli i členové Berdychova gangu – František H., Miroslav V. a další. Ti se specializovali na zakládání nových firem a odklánění peněz do finančních rájů. Nebyli v tom ale sami a vytvořila se komunita, která v Dominikánské republice nejen našla úkryt před spravedlností, ale přijímala do svých řad i další uprchlíky z Čech. „V rámci akce ‚Dominik‘ se kolegům podařilo v Karibiku vypátrat a zpět do ČR vrátit několik uprchlíků před spravedlností. Nemohu vyloučit, že se zde aktuálně nenachází žádná hledaná osoba, ale akce ‚Dominik‘ je datována do roku 2012 a již je ukončena,“ vysvětluje tiskový mluvčí kpt. David Schön.

Mezi karibskými uprchlíky vynikal Jaromír P. – jeden z členů Berdychova gangu, který již sedí ve vězení. Českým vyšetřovatelům se jej podařilo zařadit na seznam Most Wanted – nejvíce hledaných osob v Americe. Program Most Wanted motivuje veřejnost finanční odměnou, a nejspíš proto má dobré výsledky. V Americe Jaromír P. nezačal sekat latinu, ale věnoval se trestné činnosti i nadále. Používal několik falešných dokladů a opatřoval je i těm, kdo byli v Americe „noví“. Jeho dopadením se pomyslně uzavřelo působení Berdychova gangu.

Bytoví vyděrači

Lovci lebek často řeší případy spojené s bytovou kriminalitou. Jedním z hledaných byl Vietnamec, který se v České republice skrýval asi rok. Podnikal zde v gastronomii za pomoci českých obchodních partnerů. Ve Vietnamu se v roce 2011 dopustil trestného činu podvodu, když podepsal 40 bytových smluv, které měl údajně jeho komplic vložit jako zástavu do banky. Kromě toho nelegálně prodal 34 bytů. Se svým společníkem si přišli skoro na 220 milionů korun. Z Vietnamu se vydal hledat azyl u nás, ale dlouho se tu na výsluní neohřál. Když se o něj lovci lebek začali zajímat a zjistili, kde bydlí, opustil své bydliště a ukrýval se v jednom pražském hotelu, kde jej dopadli.

Za zmínku stojí ještě český bytový podvodník, který unikal spravedlnosti tím, že cestoval po celé Evropě. Mnoho obětí mu uvěřilo, že jim pomůže získat domy a byty, a vydělal si tak téměř 12 milionů korun. Přišlo se na něj až po deseti letech, když se schovával v Portugalsku.

Pod matračkou

Poslední případ bude poněkud úsměvnější. Jednou pozdě večer zazvonili lovci lebek u dveří rodinného domu ve Velké Bíteši. Otevřela manželka hledaného, která tvrdila, že její muž doma rozhodně není. Trvala na svém, ale vyšetřovatelé se nenechali zmást a nakonec muže unikajícího trestu našli. Jeho žena ho důkladně zastlala pod matrací v ložnici. Když došlo k odhalení, dělala hloupou, jakože nic neví. Zahrála dokonalé divadýlko, což jí nebylo nic platné. Protože jeho vina byla nemalá, stráví muž za násilnou a majetkovou trestnou činnost víc než šest roků za mřížemi. Navíc čelí dalším obviněním a hrozí mu vykázání.

Na pozici pátračů

V loňském roce měli lovci lebek 22 zásahů proti hledaným osobám v ČR.

Česká policie má kromě obvodních a místních odborů zvláštní oddělení. Jsou to tzv. pátrači neboli lovci lebek – specializovaní kriminalisté, „kteří se zaměřují na hledání osob v souvislosti se závažnou kriminalitou, případně osob pohřešovaných“, jak tvrdí David Schön. V loňském roce toto oddělení oslavilo kulaté dvacetileté výročí existence. V roce 2010 v rámci soutěže Policista roku se lovci lebek dočkali ocenění „Tým roku“. Každý z týmu obdržel diplom, sošku a finanční odměnu.

ENFAST rok co rok vypátrá 400 těžkých zločinců.

Vyšetřovatelé odboru cíleného pátrání často řeší případy s mezinárodním přesahem. „Jsou proto také součástí sítě jednotek cíleného pátrání v rámci Evropské unie a tím jsou schopni výrazně rychleji dosáhnout zadržení hledaných osob v evropských zemích,“ uvádí David Schön. Součástí EU je odbor ENFAST, což je evropská síť týmů aktivního hledání uprchlíků, jejímž cílem je větší bezpečnost v Evropě prostřednictvím pátrání a zatýkání mezinárodně hledaných zločinců.

Vyšetřovatelé propleteného systému pod pseudonymem „lovci lebek“ vidí situaci růžově. „Systém pátrání po osobách je v rámci Policie ČR nastaven velmi dobře a do budoucna bude stále více důležitá spolupráce s kolegy v zahraničí. Již teď je díky aktivnímu přístupu pátračů z nižších článků policie spolupráce s kolegy v zahraničí běžná,“ vychvaluje projekt David Schön. Lovci lebek jsou důkazem, že i v těch nejtěžších případech se nakonec podaří dosáhnout spravedlnosti a přinést úlevu obětem a jejich rodinám. Je namístě neprodleně kontaktovat policii a informovat o okolnostech, které by mohly pomoci při vyšetřování. Spolupráce veřejnosti je pro úspěch pátračů zásadní.

