Punk jako vzpoura. Číro, křivák, jiný život

Většina pankáčů a pankerek pocházela z chudých poměrů. Proto to byl směr zpočátku pouze levicový

Slovo punk použil již William Shakespeare v divadelní komedii Veselé paničky windsorské. V 17. století to bylo totiž označení pro prostitutku. Později se tímto pojmem nazýval neřád a pro učitelky to byl velice špatný žák. V hudbě se tento symbol vžil až v 70. letech minulého století. A byl to velký boom a změna pro všechny.