Kolínský gang. Při svých akcích zločinci neznali slitování

Šlo jim především o peníze a neštítili se pro ně vraždit. Mají na svědomí pět smrtí nevinných lidí, ale každý sám by toho nebyl schopný. „Byť se několik případů odehrálo na území Středočeského kraje, veškeré vyšetřování vedla Ostrava,“ vysvětluje mjr. Mgr. Vlasta Suchánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Poslední vraždou všechno začalo

Oto Biederman dostal doživotí, Ivan Vrábel 24 a půl roku, Milan Chládek 18 let, Jiří Šťastný 12 a půl roku, Roman Procházka 13 a půl roku, Miroslav Karnoš 12 a půl roku, Miroslav a Radomil Kameníček 3 roky, Pavel Vosolsobě a Milan Šmejkal vyvázli s podmíněnými tresty.

Konec vraždění nastal v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí. Pachatelé chtěli nejprve podnikatele Tomáše Bleiera pouze vydírat. Vše se však zvrhlo v krvavou nelidskou hru. Na budoucího nebožtíka čekali vrazi v hotelovém pokoji. Oto Biederman, nejhorší stvůra celého gangu, jej uchopil za bradu a bodl brazilskou dýkou do břicha. Bleier spadl na zem a členové gangu do něj začali bodat řeznými ranami nožů hlava nehlava. Když se ujistili, že je mrtvý, přivlastnili si jeho tašku, kde s velkým zklamáním našli pouhých 16 tisíc korun, 400 německých marek a 20 dolarů. Asi si říkali: „Stálo to vůbec za to?“

Ostravská policie nelenila a rozběhla zběsilé a úspěšné pátrání, kdy jí přálo štěstí a padaly dobré karty. Hodně při vyšetřování pomohla identifikace vozidla Renault 25 a důvtipnost svědků, kteří si vzpomněli na některá písmena SPZ. Policii netrvalo dlouho a odhalila podezřelé, které překvapila v místě jejich bydliště, a urychleně je deportovala do ostravské vazební věznice.

První oběť byl vrátný

Při vyšetřování skládal Oto Biederman pro policejní zapisovatelky básně: „Jediný pohled na tebe, je schopný vyvést mě do nebe. Stále vidím Tvou laskavou tvář, čtu v ní, jak byl by to slabikář. Oči se lesknou jak vodní hladina, v každém skrývá se tajemná hlubina. Tvá chůze je let motýla v jarním vánku, pro mě jsi princezna v zakletém zámku. Vlasy ti šampónem dráždivě voní, každý muž před tebou hlavu svou skloní.“

Řádění kolínského gangu začalo docela nevinně. Nejprve ani vraždit nechtěli. Zamýšleli pouze loupit. Když ale vstoupil do hry psychopat Oto Biederman, stala se z toho nebezpečná hra. V přestrojení za policisty se chystali vyloupit trezor v pražském obchodním domě Krone na Václavském náměstí. Překážel jim v tom vrátný, a proto ho museli odstranit. Nabízela se jedině vražda, protože tak se odstranil nepohodlný svědek. Na vraždu si najali Biedermana, ale ten když se při výslechu dozvěděl, že na něj Karnoš a Chládek všechno hodili, rozzlobil se a začal vypovídat po pravdě. „Byl jsem dobrý jen na špinavou práci,“ postěžoval si později Biederman policistům.

Bylo jim to málo

Druhý byl na řadě Biedermanův kamarád, podnikatel Martin Srb, který se často chvástal, kolik má peněz. Spolu s Milanem Chládkem ho úkladně zabili a oloupili. Mrtvé tělo zakopal Biederman v blízkosti svého bydliště. Přišli si na pouhých 7 tisíc korun a doufali, že klíče od domu jim otevřou trezor s větším obnosem. Manželka zabitého muže se zachovala velice důvtipně. Poté, co vybrala z domácího trezoru finanční obnos ve výši 600 tisíc korun, se uchýlila do ústraní. Když pachatelé vnikli do domu, byly již trezor a dům prázdné.

Protože jim to bylo málo, vyhlídli si novou oběť. Tentokrát to byla benzinová stanice, kde se opět nevyhnuli další vraždě. V trezoru tam leželo 150 tisíc korun a v šuplíku 42 tisíc korun. „S penězi jsme naložili tak, že jsme se odebrali do nightclubu Riviera, kde jsme většinu z nich utratili,“ přiznal se Biederman.

Poté si políčili na kamaráda a spolupachatele Jaroslava Pavlíčka, který dědil. Vrazi se chtěli obohatit na jeho úkor a vyfouknout mu zisk z prodeje pozemků. Celá akce však byla nedomyšlená, protože když začal být Pavlíček nezvěstný, policie znemožnila případný prodej těchto pozemků. Zabijáci potřetí přišli na buben.

Biedermanův komplic Ivan Vrábel sice nebyl takový psychopat, ale hrál úlohu neustálého popichovače a iniciátora dalších zločinů. Bez Vrábela by totiž nebylo Biedermana. Všem odsouzeným chyběly morální zábrany a úcta k životu, proto i přes odvolání mnoho z nich odešlo s velkými tresty. Největší zabiják v celém vražedném uskupení Oto Biederman dostal doživotí, za což si vlastně mohl především on sám.

Při výslechu plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D., dělal, jako že nezná rozdíl mezi pistolí a revolverem. Obviněný Biederman sedl na lep a začal dělat přednášku o střelných zbraních. „To se samozřejmě nelíbilo jeho advokátovi, protože v té chvíli tušil, že ten odborný výklad působení účinku střelné zbraně na hlavu, že někoho trefíte jednou a trefíte ho podruhé a zrovna do hlavy a nazvete to ranou jistoty, nahrává tomu, že ten trest bude výjimečný,“ vysvětluje Luboš Valerián.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (Policie ČR, J. Slušný: Černá kniha českých bestiálních vrahů)

