Babiš: zaměstnanci jsou to nejcennější, co podnikatel má. Zjistili jsme, jak málo berou ti, které zaměstnává Agrofert

„Co říkáte na tu sprosťárnu – výpověď bez udání důvodu? Doufám, že to odmítnete,“ zní sugestivní dotaz na Instagramu Andreje Babiše, na který předseda hnutí ANO odpovídal ve své pravidelné dávce brojení proti vládě Petra Fialy. „Jasně, že to odmítneme. Já myslím, že zaměstnanci jsou to nejcennější, co podnikatel, i soukromý podnikatel, má, takže si jich musí vážit a není možné to takhle řešit,“ prohlašuje Andrej Babiš. Sám by si ale s podmínkami pro zaměstnance měl zamést před vlastním prahem.

Pokud byste si totiž jen na chvilku pomysleli, že Andrej Babiš si své zaměstnance vydržuje nadstandardními platy, byli byste na omylu. Namátkou jsme se koukali na některé dělnické pozice, které jeho (do svěřenských fondů „odložený“) koncern Agrofert potřebuje obsadit, a rozhodně to není žádná hitparáda. Jen připomínáme, že průměrná hrubá mzda byla ve 2. čtvrtletí letošního roku skoro 46 tisíc korun a medián, tedy částka, kterou bere nejvíce lidí v republice, je cca 38,5 tisíce. O takových číslech si však může řada zaměstnanců firem pod Agrofertem nechat zdát.

Jak se mají zaměstnanci pod Agrofertem?

V jednom z dalších příběhů na Instagramu se Babiš rozčiluje nad tím, že kuchař v Poslanecké sněmovně „bere“ 30 tisíc korun. Zda hrubého, nebo čistého, šéf ANO neupřesňuje. Takový kuchař je ale ve srovnání se zaměstnanci Agrofertu doslova přeplacený. Pokud se totiž budete ucházet třeba o práci pekaře v United Bakeries v pražských Jinonicích, rozhodně se jako kuchař ve Sněmovně mít nebudete. Můžete se totiž „těšit“ na 21 488 korun hrubého, to znamená, že pokud neuplatníte odpočty za děti, přijde vám na účet 18 300 korun. To je při cenách pražského bydlení doslova almužna. Třeba v Globusu přitom na podobné pozici nabízí 34 tisíc hrubého měsíčně.

Ani v regionech ale nemají zaměstnanci Babišova koncernu na růžích ustláno. Pokud se bezdětný člověk uchází například o místo dělníka ve výrobě v Modřicích u Brna, může dostat i 19,5 tisíce hrubého, to znamená, že v čistém mu na účtě přistane necelých 17 tisíc korun. Minimální hrubá mzda v Česku je přitom 18 900 korun. To Babišova slova o tom, jak by si měl každý podnikatel zaměstnanců vážit, úplně nepotvrzuje, spíše naopak.

Zaměstnavatel snů? To sotva

Babišovy firmy už jsou dlouho předmětem diskuzí právě kvůli špatným podmínkám pro zaměstnance. Za byznys s migranty označila zaměstnávání Vietnamců v jeho podniku i německá televize Deutsche Welle, která přinesla příběh vietnamského pracovníka, kterému za špinavou práci platili doslova almužnu.

Před prezidentskými volbami třeba kritizoval podmínky zaměstnanců právě Vodňanské drůbeže jeden z Babišových protikandidátů, Josef Středula. Ten Babišovi v debatě Blesku vyčítal, že dělníci ve výše zmíněném podniku v Modřicích pobírali v hrubém 16 380 korun za měsíc. „To přece není důstojný život, to není věc, za kterou se dá přežít, zvláště v dnešní době,“ hřímal tehdy odborář. Babišovy firmy tehdy inzeráty stáhly, jak je ale vidět, od té doby se příliš nezměnilo. Platy některých lidí, kteří pracují pod Babišem, se jen o málo liší od minimální mzdy, tím více od mzdy důstojné.

