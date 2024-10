Babiš na Oktoberfestu: vnadné dívky, tupláky piva, preclíky a pumpky

Po práci legraci. Klobouček s pírkem, typický bavorský kroj, pivo, tanec a velmi profesionální video muže z lidu. Andrej Babiš se vydal do Mnichova. „Byl jsem poprvé na Oktoberfestu a bylo to super,“ okomentoval na Instagramu fotografii s tuplákem piva a širokým úsměvem. Se svými sledujícími se navíc podělil o video z akce, které zachycuje jeho divoký večírek.

Tupláky piva a vnadné číšnice

Babiš na něm se širokým úsměvem upíjí pivo a ve společnosti vnadných číšnic je vidět, že se skvěle baví. Jeho kumpáni mu dokonce koupí odznáček ve tvaru srdíčka a s nápisem BOSS. Babiš ve společnosti několika přátel ochutnává bavorské preclíky a další speciality, pak přichází čas na taneční kreace. Pokyvuje se do rytmu, tleská a se svou společností skáče kolem stolu. Jako každý podobný příspěvek, kde se Babiš alespoň naoko odvazuje, i tento mezi jeho sledujícími vzbudil rozporuplné reakce. Zatímco jedna skupina nadšeně tleská tomu, že se i Babiš umí bavit, druzí už tak nadšení nejsou.

Rozporuplné reakce

„To chcete důvěru českého národa, když se oblékáte jako Bavorák?“ ptá se jeden z komentujících. Další se zase podivují nad tím, že Babiš podporuje německý pivní průmysl a nepodporuje třeba raději plzeňské pivo. Babišův tým ale moc dobře ví, co dělá. I negativní reakce totiž jejich šéfovi zvyšují dosah a přitáhnou voliče, kteří raději než politický program sledují to, že i Babiš je člověk z masa a kostí a občas se s chutí napije z tupláku. To, jaké kroky bude podnikat v politice, nebo zda by raději neměl podpořit české než německé pivovary, je jim srdečně jedno. A přesně tuto skupinu lidí chce Babiš podobnými příspěvky zaujmout.

Fanoušci už vyhlížejí premiéra Babiše

I výše zmíněná skupina lidí má však od Babiše očekávání, a jak je vidět v komentářích, už se nemohou dočkat, až je Babiš vyplní. „Až bude premiér pan Babiš, bude zase o trochu lépe,“ píše jeden z fanoušků. „Jen si užívejte relativního klidu. Za rok Vám to začne. Dát to tady dohromady Vám dá určitě zabrat. Držím palce,“ píše další podporovatel v komentářích pod fotkou. Z mnoha komentářů je zřetelné, že do Babiše díky jeho permanentní předvolební kampani vkládá naděje mnoho lidí.

Rok před volbami je nejdůležitější

Babišovi k jeho návratu do politiky nahrává i to, že současná vládní čtyřkoalice po odchodu Pirátů dost možná nedokáže jeho hnutí, které je velmi schopné ve sbírání protestních hlasů, konkurovat. Otázkou ale zůstává, zda se bude hnutí ANO mít s kým spojit, aby vytvořilo životaschopnou vládu. Na sbírání hlasů má ale ještě celý rok, a jak říkají politologové, voliči mají poměrně krátkou paměť. Je to léty ověřená praxe, na kterou Andrej Babiš už nejednou vsadil, a v mnoha případech mu zafungovala skvěle.

