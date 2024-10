Z Babišova stínu vlivnou influencerkou: Monika hraje na Instagramu první ligu

Stačí se podívat na sociální sítě Moniky Babišové. Na Instagramu ji sleduje přes padesát tisíc lidí a čísla pořád rostou. Z obsahu, kterým stoprocentně podporovala svého stále ještě manžela, se stal profil, který si nezadá s nejznámějšími influencery. Tu navštíví křest knihy moderátorky Anety Christovové, tu sdílí fotografii z odpolední pohody s dcerou Vivien. Nechybí ale ani fotky z dovolené či mnohých večírků s přáteli.

Z Babišových odpůrců se staly holčičky

Podobně se změnila také komunita lidí, kteří na sociální sítě Moniky chodí. Redakce Čtidoma.cz vypozorovala, že místo podporovatelů Andreje Babiše nebo jeho odpůrců se kolem Moniky Babišové začíná formovat komunita „holčiček“, fenoménu, který v Česku asi nejvíce rozjíždí Agáta Hanychová. Tedy zástup věrných fanynek, které dokážou v komentáři pochválit a povzbudit, ale také si třeba koupit zboží, které jim jejich „guru“ doporučí. Je tak jen otázkou, zda se Monika rozhodne své sociální sítě zpeněžit. Potenciál ale na to rozhodně má.

Ze sekretářky manželkou boháče

Když v roce 1992 nastupovala jako sekretářka do Lovochemie, řediteloval tomuto podniku tehdy ještě poprvé ženatý Andrej Babiš. Svůj vztah oficiálně přiznali v roce 1997, v roce 2000 se jim narodila dcera Vivien, o čtyři roky později syn Frederik. Rodným jménem Monika Herodesová začala, údajně kvůli dětem, používat jméno Babišová už v roce 2013. Svatba s Babišem však proběhla až v roce 2017 na mediálně pořádně propíraném Čapím hnízdě.

Šťastné manželství ale vydrželo jen pár let. „Po třiceti společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že naše cesty se nyní rozdělují. Jako rodiče dvou úžasných dospělých dětí si nejvíce přejeme zachovat rodinnou harmonii,“ napsal Andrej Babiš na Facebook a žádal o zachování soukromí. A minimálně se zdá, že zmiňovaná harmonie se z jejich vztahu nevytratila.

Jsou si blízcí i po rozchodu

Monika Babišová ze života manžela totiž vůbec nezmizela, spíše naopak. Na jeho sociálních sítích má své stálé místo a není se čemu divit. Lidé ji zbožňují, vedle manžela jsme ji viděli třeba na inauguraci nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, podpořila ho i před volbami do krajů a Senátu nebo na večírku marocké ambasády, kde si padly do oka s velvyslankyní Hanane Saadi. Andrej Babiš zaměstnává na PR a sociální sítě opravdové experty, kteří se nemilosrdně řídí čísly. Co fanoušci chtějí, to mají. A Monika poslední dobou prostě na Instagramu hraje první ligu.

„Stačilo už“ zastavilo Babišův hnojomet

Dokázala se ale vymanit z obrazu profesionální manželky politika, která by bez něj příliš neznamenala. První náznaky toho, že Monika neplní v jejich vztahu pouze roli reprezentativního přívěsku, jsme zaznamenali už při prezidentských volbách. Z vyjádření Andreje Babiše při vyhrocené kampani bylo poznat, že Monika v jistých věcech řekla rázné „dost“, a dokonce možná přibrzdila agresivní kampaň i ze strany Andreje Babiše. Stalo se tak zřejmě poté, co se ona a její děti staly cílem vyhrožování.

Když pak Babiš začal po prohraných prezidentských volbách klasicky ve svém projevu dštít síru na své politické oponenty, stala se do té doby nevídaná věc. „Stačilo už,“ šeptla svému manželovi do ucha tak, že to zachytily citlivé mikrofony novinářů. Babiš se zarazil, zmínil to, že slíbil, že bude hodný, a kritiky zanechal. Do té doby to byla nevídaná věc a určitě je to jeden z okamžiků, které pomohly Monice Babišové si uvědomit, jak velkou moc má, když s ní bude náležitě nakládat.